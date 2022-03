Cette semaine encore, c'est Elden Ring qui caracole en tête du classement des meilleures ventes sur Steam, suivi par le Steam Deck. Malgré une waiting list à rallonge, les joueurs semblent donc avoir accroché au concept de ce PC au format console portable. Rappelons qu'il faut investir 4€ pour pouvoir prendre place dans la liste d'attente, et que le transfert des fonds se fait au moment de l'envoi de votre machine. Pour l'instant, une commande passée aujourd'hui ne sera pas honorée avant le mois d'octobre, soit un minimum de 7 mois d'attente tout de même. Le podium est complété par It Takes Two, le jeu coopératif de Hazelight (le studio de Josef Farès) qui continue de jouir d'une jolie renommée. Le titre avait d'ailleurs obtenu le Steam Award "Meilleur avec des amis" (forcément pour un jeu purement coop).

La médaille en chocolat revient à Ghostwire : Tokyo, ce qui prouve que le dernier jeu de Tango Gameworks semble avoir trouvé son public sur Steam. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le test du jeu à cette adresse, l'ami Joniwan ayant souligné la qualité de la modélisation de la capitale nipponne. Le top 5 est complété par le Valve Index VR Kit qui continue de se vendre très bien malgré son tarif plus que salé (1080€). Ce set complet comprend le casque de réalité virtuelle, ainsi que tous ses périphériques, dont les émetteurs, et une paire de manettes Valve Index Controller. Sachez que dans un élan de générosité, Valve Software offre une copie de l'excellent Half-Life : Alyx à tout acheteur.

Charts Steam semaine 12 (du 21 au 27 mars 2022)