GT7 surplombe le nouveau top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 9. Légendes Pokémon Arceus résiste, à l'inverse d'Elden Ring et Horizon Forbidden West.

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) dresse un bilan des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Pour la semaine 9, du 28 février au 6 mars 2022, Gran Turismo 7 prend le large. Découvrez les charts France complets.

Nintendo et PlayStation, les grands vainqueurs

Si le classement des charts en France est souvent dominé par Big N, les meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la S9 sont sous le signe de la lettre d'amour à l'automobile : GT7.

Le simulateur de conduite truste le top 3 avec ses éditions PS5, PS4 et PS5 25ème anniversaire. Un palmarès qui montre que le genre n'est peut-être pas si mort que cela. Mais il faudra attendre les chiffres de ventes pour voir la différence avec Gran Turismo Sport et tirer des conclusions.

En quatrième et cinquième position, Nintendo ne lâche rien avec Légendes Pokémon Arceus et Triangle Strategy.

La semaine 8, PlayStation était encore dans le top 5 avec Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 et 5. Le jeu de Guerrilla Games était cependant devancé par Elden Ring PS4, Légendes Pokémon Arceus et Elden Ring PS5, respectivement troisième, deuxième et premier.

Charts France : quid du PC ?

Sur PC, c'est forcément un tout autre classement avec un top 3 composé de Farming Simulator 22 (3ème), Elden Ring Launch Edition (2ème) et Elden Ring Édition Collector (1er). Ce classement est identique au précédent, y compris l'ordre des jeux. On voit par conséquent la puissance intacte du simulateur de fermier, et le succès insolent d'Elden Ring. Dès sa sortie, le nouveau FromSoftware a déjoué les pronostics en enchaînant les records dans différents domaines. Ventes, nombre de joueurs en simultané sur Steam ou encore fréquentation sur Twitch, la franchise a fait mieux que n'importe quel souls.