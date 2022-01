Charles Cecil est une légende du Point & Click. C’est à lui que l’on doit des titres comme Beneath a Steel Sky, Lure of the Temptress et surtout Les Chevaliers de Baphomet. Et si ses créations ont inspiré d’autres designers de jeux au fil du temps, il a lui-même été inspiré par un célèbre auteur. Cet auteur, c’est Hergé.

Charles Cecil puise son inspiration dans les bandes-dessinées Tintin lors de la création de chacun de ses jeux. Et il ne s’agit pas de suppositions de notre part. En effet, le co-fondateur de Revolution Software l’a lui-même avoué dans une interview.

De Dupont à Moue, il n’y a qu’une page

Les Chevaliers de Baphomet a récemment fêté les 25 ans de sa sortie. À cette occasion, Charles Cecil a répondu aux questions du site britannique Alternative Magazine Online. Et lorsque ce dernier lui a fait remarquer qu’il existait des similitudes entres Les Aventures de Tintin et Les Chevaliers de Baphomet, le game designer a acquiescé. Tout en faisant une révélation au sujet de son processus créatif :

J’ai un livre Tintin et je l’ouvre à chaque fois que nous faisons un nouveau jeu et que je commence à chercher des personnages.

Il est vrai que chaque épisode des Chevaliers de Baphomet met en scène nombre de personnages savoureux. Ce qui est également le cas des aventures du jeune reporter belge à la houpette.

Un jeu Tintin par Charles Cecil, un doux rêve ?

Pour la petite histoire, ce goût avoué de Charles Cecil pour Tintin fait involontairement penser à Microids. En effet, le dernier titre de Revolution Software, Beyond a Steel Sky, a été édité sur consoles par Microids. Et c’est ce même Microids qui travaille actuellement sur un jeu Tintin. C'est presque comme si l'éditeur français et le studio anglais étaient faits pour s'entendre.

Un jeu Tintin écrit et réalisé par le créateur des Chevaliers de Baphomet aurait de quoi faire rêver les fans des deux licences. Moulinsart appliquant un contrôle extrême sur la licence Tintin, la créativité de Charles Cecil serait certainement bridée sur un tel projet. Mais il n'est de toute façon question que d'une rêverie à "voix haute" de notre part, un jeu Tintin par Revolution n’étant pas à l’ordre du jour.

