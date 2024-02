Avez-vous déjà eu l'occasion de faire Celeste, un plateformer narratif qui a beaucoup marqué les joueurs ? Si ce n'est pas le cas, arrêtez-tout, et allez immédiatement y jouer. Blague à part, c'est un bon jeu qui livre une histoire touchante, tout en proposant des phases de plateforme exaltantes. C'est une formule efficace, qui peut facilement donner vie à une suite. A ce propos, un nouveau titre estampillé Celeste vient de voir le jour. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre la main au portefeuille.

Celeste est de retour dans un jeu gratuit

Ne sautez pas au plafond tout de suite. On n'a pas affaire à un jeu de la même envergure que celui qui est sorti en 2018. Loin de là même. Pour vous remettre dans le contexte, Celeste célèbre ses six ans d'existence. En amont de l'anniversaire, le studio derrière le titre nous avait prévenu qu'il préparait une surprise. Néanmoins, il avait bien précisé que c'était « petit, mais cool ». Et voilà, on sait enfin ce qu'il mijotait, et on peut dire que ça donne le sourire. C'est le moment de repartir aux côtés de Madeline.

On est donc face à une sorte de nouveau jeu baptisé Celeste 64 : Fragments of the Mountain. Actuellement, c'est seulement disponible sur PC, et plus précisément sur la plateforme itchio. On nous explique que ça a mis une semaine à être mis sur pied, et que ça s'inspire de l'époque de la Nintendo 64, et plus généralement des débuts de l'ère 3D. On peut dire que c'est un bel hommage, et de ce qu'on a cru comprendre, certains dialogues suggèrent que c'est la suite directe du premier opus.

Ce n'est pas la première fois que les têtes pensantes derrière Celeste se prêtent à cet exercice. C'est déjà arrivé, et ce fut déployé sur Pico-8 (une « fantasy console » pour jouer à des petits jeux, entre autres). En tout cas, il va sans dire que le résultat pour Fragments of the Mountain est très convaincant. C'est aussi une bonne façon de nous aider à patienter en attendant une potentielle grosse suite. On a le droit d'avoir des rêves, pas vrai ? Quoi qu'il en soit, on vous laisse découvrir tout ça, et n'oubliez pas, c'est gratuit !