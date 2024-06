Aux prémisses, c'est quelque peu le chaos autour de Cyberpunk 2077. La raison essentielle ? Des versions old-gen (PS4 et Xbox ONE) loin d'être au point et quelques problèmes d'optimisation sur les autres supports. Trois ans et demi plus tard, l'ambitieux open-world futuriste se relève de ses cendres avec brio. Les équipes de CD Projekt ont, en effet, travaillé d'arrache-pied pour réparer les pots cassés.

En 2024, le studio polonais a enfin pu clôturer le chapitre Cyberpunk 2077 pour se concentrer sur l'avenir. Or, la semaine dernière, CD Projekt a eu son entretien trimestriel avec les investisseurs. Ce fut l'occasion d'en dévoiler davantage sur ses plans pour la suite. De très bonnes choses s'annonceraient donc pour Cyberpunk 2 !

Une nouvelle ère chez CD Projekt qui va jouer sur Cyberpunk 2

Malgré la débâcle, le succès de Cyberpunk 2077, après celui du cultissime The Witcher 3, semble donner des ailes à CD Projekt. Le bilan financier du premier trimestre de 2024 semble rassurant pour le studio. C'est pourquoi, au regard des chiffres et de l'expérience accumulées, les équipes comptent bien accélérer la « cadence de lancement » pour la production de leurs titres majeurs.

Depuis sa création en 1994, le studio a publié quatre gros jeux : les trois opus dans l'univers du Sorceleur et le premier Cyberpunk. Ajoutez à cela plusieurs DLC ainsi que des titres mineurs sur mobiles et des portages. Si le rythme n'était pas des plus conséquent au milieu des années 2000 en comparaison d'autres studios, il est tout à fait dans la norme à ce jour compte tenu de l'ampleur qu'on pris les AAA.

Pour autant, le studio se montre confiant pour produire davantage à l'avenir. Le PDG, Michał Nowakowski, explique qu'ils ont « déjà travaillé sur deux projets à la fois » : le Phantom Liberty, le DLC de Cyberpunk 2077 qui a requis un effectif de plus de 300 personnes, et le projet Polaris, entendu comme étant le nom de code pour The Witcher 4.

Artwork du DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. © CD Projekt.

Nowakowski confirme que que ses équipes se concentrent actuellement sur plusieurs jeux à la fois. Il précise que « Cyberpunk 2 est développé à Boston et Polaris est développé principalement ici, en Europe ». Les choses concrètes ont donc bien commencé pour la suite de CP2077 ! Le studio avait bien confirmé que c'était dans les plans. Désormais, on sait que c'est une de ses priorités. Le jeu pourrait donc arriver rapidement après le prochain The Witcher.

Cela dit, ce ne sont pas là les seuls projets en route chez CD Projekt. Le PDG précise que le projet Sirius et le remake du premier The Witcher sont bien lancés eux aussi. Dès lors, il affirme que nous pouvons nous attendre à ce qu'ils sortent « plus de titres » à l'avenir. Il ne peut pas en dire davantage sur la temporalité envisagée. Jusqu'à présent, on a pu compter entre 4 et 8 ans entre deux gros titres. Espérons seulement que cette nouvelle continuera d'être gage de qualité de la part du studio et que nous n'aurons pas à revivre la catastrophe CP2077.