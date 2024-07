Un programme chargé attend Capcom dans les mois et années à venir. Dans un avenir plus proche, son prochain jeu prometteur se laisse essayer gratuitement en avant-première.

En attendant la sortie de mastodontes de Capcom comme Monster Hunter Wilds ou Resident Evil 9, le studio japonais vous permet d'essayer gratuitement sa nouvelle licence originale, attendue dans seulement quelques semaines. Une manière plutôt sûre de voir ce que ce titre a dans le ventre en avant-première.

Le nouveau jeu de Capcom se laisse essayer gratuitement

En guise de jeu de l'été en attendant ses grosses sorties à venir, Capcom tente de proposer une nouvelle expérience avec Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Présenté à plusieurs reprises au fil de l'année, ce titre mêlant action et jeu de stratégie dans une ambiance faisant la part belle au folklore japonais, avec une certaine emphase sur le kagura sort le 19 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Prenant le maximum de précaution à son sujet, le studio propose d'y jouer gratuitement dès maintenant via une démo, disponible notamment sur Steam.

Celle-ci permet d'essayer quelques niveaux de cette toute nouvelle licence de Capcom et de voir ce que ce mélange de gameplay original et plutôt prometteur nous réserve. La structure de Kunitsu-Gami change en effet grandement de ce à quoi le studio japonais nous a habitué, prenant grossièrement la forme d'un tower defense. Dans un cycle jour/nuit, nous devrons alterner entre la mise en place de défense et la protection de villageois, puis les attaques nocturnes de monstre qu'il nous faudra repousser par tous les moyens.

Voici donc un moyen de voir ce que cette nouvelle proposition originale de Capcom donne sans trop prendre de risque. Vous pouvez également avoir un petit aperçu via la vidéo ci-dessous. Outre son gameplay plutôt original, sa direction artistique poétique devrait en tout cas plaire aux férus du folklore japonais. Elle pourrait également intéresser les fans d'Okami, le jeu légendaire du studio japonais sorti en 2006, une collaboration entre les deux titres ayant été annoncée.