Si les joueurs les plus rapides à dégainer leur carte de crédit ont déjà pu sécuriser leur exemplaire du Steam Deck de Valve, quelques éditeurs triés sur le volet profitent déjà de leur nouvelle console transportable, et tiennent à le faire savoir.

Le mois dernier, le facétieux Shuhei Yoshida nous rappelait d'un coup d'un seul son statut d'heureux élu et l'arrivée de plusieurs jeux first party sur PC, en postant une image d'Horizon Zero Dawn tournant sur Steam Deck. Malheureusement pour les plus technophiles d'entre vous, il fallait alors se contenter d'une simple image. Capcom entre aujourd'hui dans la danse et nous offre un supplément, animé cette fois.

Blink and you'll miss it

Parmi les quelques titres vitrines qui pourraient ravir les mirettes des esthètes se trouve sans doute la version PC de Devil May Cry 5, le dernier beat'em all venu d'Osaka. Le lead designer du jeu Tameem Antoniades ne s'est donc pas fait prier pour prendre en main l'un des prototypes de Steam Deck réceptionnés par Capcom, et dévoiler quelques dizaines de secondes de gameplay portables.

La vidéo disponible dans notre lecteur ci-dessus propose donc d'admirer la plastique du jeu via un plan "par-dessus l'épaule" que l'on imagine imposé par le constructeur, dans un montage pour le moins... rapide, puisqu'aucun plan ne dure plus de quelques secondes. Ces extraits permettront tout de même de découvrir Nero, Dante et Vergil aux prises avec des démons qui ne demandent qu'à être trucidés.

Sombre jeudi

L'astuce est multiple, puisqu'en plus de passer pour un éditeur privilégié, Capcom rappelle astucieusement la disponibilité d'une bonne partie de son catalogue sur PC, et en profite pour rappeler qu'une fête du consumérisme bat actuellement son plein sur Steam. En effet, Devil May Cry 5 (et bien d'autres) s'affiche à prix réduit, tout comme sur la boutique en ligne de Capcom.

Rappelons à ceux qui seraient pressés de profiter de leur ludothèque (et de leur backlog) Steam via l'un des modèles de Steam Deck que les premières livraisons ont tout récemment été reportées in extremis au mois de février 2022. Voilà qui n'est pas très SSStylish.