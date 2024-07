Capcom vient d'annoncer l'abandon pur et simple d'un de ses jeux les plus récents. Un coup dur pour les quelques joueurs qui en profitaient encore.

Capcom, ce n’est pas que Street Fighter, Resident Evil ou encore Monster Hunter. Parmi les très grosses licences de l’éditeur, il y a aussi quelques jeux plus modestes qui s'infiltrent de temps à autre. Dernièrement, c’est un jeu multijoueur qui est sorti et aurait pu étancher la soif des fans de Dino Crisis en manque. Mais malheureusement, ce dernier vient d’être totalement abandonné par le studio.

Capcom lâche ses dinos et abandonne le navire

Exoprimal, c’est son petit nom, est sorti durant l’été 2023 avec, sous le coude, des dizaines de milliers de dinosaures à décimer par paquets de 100. Complètement WTF, le jeu est un véritable foutoir à tous les niveaux. Sa trame se prend au sérieux alors qu’elle n’en a tout simplement pas les moyens et le concept en lui-même est dingue. On est tout de même catapulté aux commandes de méchas humanisés et sexualisés pour certains pour affronter des hordes de dinos mutants envoyés par une IA ravagée qui séquestre des soldats.

C’est chaotique, jusqu’au gameplay qui part dans tous les sens, et l’interface est une horreur. Mais malgré ça, le jeu avait un petit quelque chose de sympathique. Un défouloir amusant qui a su trouver son public, du moins, au début et Capcom a décidé de lâcher l'affaire.

Après 4 saisons, Exoprimal n’aura plus le droit au soutien de son studio. La saison 4 sera lancée prochainement et ce sera la toute dernière. Par la suite, le jeu se mettra dans une rotation automatique et fera défiler les différentes saisons, les passes de combat et les bonus à la chaîne comme un robot. En parlant de bots d’ailleurs, ils seront déployés pour remplir les escouades en partie dans le cas où vous ne trouviez plus de joueurs. En gros, Capcom abandonne le navire et le laisse sous respiration artificielle jusqu’à ce qu’il s’éteigne de lui-même. C’est triste, mais l’éditeur est occupé sur d’autres projets. Monster Hunter Wilds arrive en 2025, un nouveau Resident Evil a été confirmé et un remaster de Dead Rising arrive prochainement.