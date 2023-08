Call of Duty Modern Warfare 3 est désormais une réalité. Pour le bonheur des joueurs, il convient de se pencher sur ce que Sledgehammer Games nous concocte avec soin : du mode solo au multijoueur, en passant par le mode zombie. Voici ce que vous devez savoir

Call of Duty Modern Warfare 3 est une suite directe

Dans cette nouvelle épopée, le capitaine Price et la Task Force 141 sont face à une menace sans précédent. L'ultranationaliste Vladimir Makarov cherche à dominer le monde, forçant la Task Force 141 à redoubler d'efforts. Ce face-à-face titanesque exige des choix stratégiques, l'utilisation d'équipements variés et une planification méticuleuse pour chaque mission. Pour les adeptes du mode solo, le jeu présente les Missions de Combat Ouvert, mettant l'accent sur la liberté du joueur. Bien sûr, vous disposerez de tout l'arsenal de Modern Warfare, mais dans certains scénarios, c'est à vous de définir la stratégie.

Mission de Combat Ouvert

Les Missions de Combat Ouvert sont la grande innovation de Call of Duty Modern Warfare 3. Elles enrichissent les missions traditionnelles et offrent davantage de choix tactiques. Si vous privilégiez la discrétion, optez pour une approche nocturne avec équipement adapté, passant inaperçu auprès de l'ennemi. Si vous préférez l'assaut façon Rambo, équipez-vous lourdement et attaquez frontalement.

Un multijoueur hommage

À l'occasion du 20e anniversaire de Call of Duty, Modern Warfare 3 présente l'une des collections de cartes multijoueurs les plus vastes. On pourra redécouvrir 16 cartes du Call of Duty : Modern Warfare 2 de 2009, toutes remises au goût du jour tant graphiquement qu'en termes de fonctionnalités. Comme l'indique Sledgehammer, cette refonte préserve l'authenticité des cartes tout en y ajoutant les dernières innovations et contenus.

Afghan

Derail

Estate

Favela

Karachi

Highrise

Invasion

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Le mode War fait aussi son grand retour.

En plus des 16 cartes de lancement, quatre vastes environnements seront disponibles, offrant de nouveaux terrains de jeu. Cela se traduit par trois nouvelles cartes Battle pour les modes Ground War et Invasion. Le mode War revient également, soutenu par une carte gigantesque, très appréciée dans Call of Duty : WWII en 2017. De plus, Activision annonce plus de 12 nouvelles cartes en 6v6 pour les futures saisons.

De nouvelles mécaniques en multi

Les joueurs peuvent s'attendre à des mécaniques inédites dans ce Modern Warfare 3, en particulier de nombreuses innovations en matière de personnalisation. Voici trois de ces innovations ; d'autres seront révélées ultérieurement :

Tac-Stance : cette fonctionnalité propose une alternative entre le tir instinctif à la hanche et la visée précise. Dans des espaces confinés ou des couloirs étroits, la Tac-Stance optimise la réactivité de l'arme en offrant une position de tir oblique, sans épauler. Lors d'une glissade, cette posture est adoptée par défaut.

: cette fonctionnalité propose une alternative entre le tir instinctif à la hanche et la visée précise. Dans des espaces confinés ou des couloirs étroits, la Tac-Stance optimise la réactivité de l'arme en offrant une position de tir oblique, sans épauler. Lors d'une glissade, cette posture est adoptée par défaut. Loadout personnalisable : avec Modern Warfare 3, la personnalisation franchit un nouveau palier dans la création de classes. Vous avez la possibilité d'élaborer votre équipement en vous inspirant d'équipements militaires avancés, tels que des gants tactiques, des gilets de protection, des chaussures renforcées, et plus encore.

: avec Modern Warfare 3, la personnalisation franchit un nouveau palier dans la création de classes. Vous avez la possibilité d'élaborer votre équipement en vous inspirant d'équipements militaires avancés, tels que des gants tactiques, des gilets de protection, des chaussures renforcées, et plus encore. Pièces de rechange : l'introduction des pièces de rechange ajoute une dimension supplémentaire à la personnalisation des armes. Ces éléments spécifiques vous permettent d'adapter votre arme à votre style de jeu, par exemple en transformant une mitrailleuse avec une configuration bullpup pour améliorer sa maniabilité tout en conservant sa puissance de feu. Ces composants élargissent également les perspectives en matière de progression et introduisent de nouveaux défis.

De nombreuses fonctionnalités reviennent dans Modern Warfare 3

Dès le premier jour, nous bénéficierons de nombreuses fonctionnalités :

Gameplay Classique : le système de vote pour les cartes fait son retour, tout comme le fonctionnement traditionnel de la mini-carte, avec des points rouges signalant lorsqu'un ennemi fait feu avec une arme. Toutes les compétences sélectionnées sont disponibles dès le début de chaque match.

: le système de vote pour les cartes fait son retour, tout comme le fonctionnement traditionnel de la mini-carte, avec des points rouges signalant lorsqu'un ennemi fait feu avec une arme. Toutes les compétences sélectionnées sont disponibles dès le début de chaque match. Mouvement et Réactivité : les animations de glissade et de rechargement peuvent être interrompues. L'escalade a été améliorée et il est désormais possible de tirer tout en glissant. La durée et le temps de recharge du sprint tactique ont été ajustés. De plus, la santé de base en multijoueur est désormais fixée à 150, prolongeant ainsi le temps nécessaire pour éliminer un adversaire.

: les animations de glissade et de rechargement peuvent être interrompues. L'escalade a été améliorée et il est désormais possible de tirer tout en glissant. La durée et le temps de recharge du sprint tactique ont été ajustés. De plus, la santé de base en multijoueur est désormais fixée à 150, prolongeant ainsi le temps nécessaire pour éliminer un adversaire. Transfert de Contenu : une grande partie du contenu de Modern Warfare 2 sera intégrée à Modern Warfare 3, incluant les armes et les accessoires. Les accessoires "universels" de MW2 seront compatibles avec les armes de MW3, et la personnalisation des armes a été enrichie grâce à un plus grand choix de plateformes d'armes.

Un mode zombie qui s'annonce épique pour Call of Duty Modern Warfare 3

Pour la première fois, vous pourrez unir vos forces avec d'autres escouades pour survivre et combattre les hordes de morts-vivants sur la plus grande carte Zombies de Call of Duty jamais créée. Dans cette optique d'épopée, le jeu promet également des affrontements contre les plus grands ennemis de l'histoire de Call of Duty.

Rappelons que Modern Warfare 3 sortira le 10 novembre 2023 et sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Bonne nouvelle : l'ancienne génération de consoles pourra également en bénéficier.