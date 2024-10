La saga Call of Duty a une grande et belle annonce à faire. C’est clairement une bonne nouvelle pour de nombreux joueurs, en particulier ceux qui attendent avec impatience Black Ops 6.

Bonne nouvelle pour les fans de Call of Duty ! À partir du 25 octobre 2024, plusieurs jeux de la célèbre franchise seront disponibles via Xbox Cloud Gaming pour les abonnés au Game Pass Ultimate. Cette nouveauté marque une étape importante pour l'accessibilité de la série, en permettant de jouer où que vous soyez.

Une nouvelle expérience de jeu avec le cloud pour Call of Duty

Grâce à Xbox Cloud Gaming, les abonnés au Game Pass Ultimate pourront jouer à Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone directement depuis le cloud, sans avoir besoin de télécharger ou d’installer les jeux. Vous pourrez donc profiter Black Ops 6 dès sa sortie, que vous soyez sur une Xbox, un PC, un téléphone portable ou même certains téléviseurs connectés comme Samsung ou Amazon Fire TV. L’avantage ? Vous n’avez besoin que d’une bonne connexion Internet pour plonger dans l’action.

C'est la première fois que la franchise CoD devient accessible via le cloud. Cette avancée est une véritable révolution pour les joueurs, leur offrant encore plus de flexibilité pour accéder aux jeux, même sans une console ou un PC de dernière génération. Plus besoin d'attendre des heures de téléchargement : vous pouvez jouer à vos jeux préférés immédiatement, peu importe l'endroit.

Avec cette nouveauté, les jeux comme Modern Warfare III et Warzone seront également accessibles, vous permettant de rejoindre des sessions multijoueur où que vous soyez. Une flexibilité inédite qui va plaire à de nombreux fans.

Jouer partout, tout le temps

Cette évolution permet aux joueurs de ne plus être limités à une seule plateforme. Que vous soyez chez vous, en voyage, ou chez des amis, Call of Duty sera toujours à portée de main. Vous pouvez facilement passer de votre Xbox à votre téléphone ou même à votre téléviseur connecté sans perdre une seconde d’action.

Le lancement de Black Ops 6 sur Xbox Cloud Gaming le 25 octobre 2024 est un moment clé pour les fans de la série.

