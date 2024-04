Call of Duty est désormais entre les mains de Microsoft et le géant aurait bien l'intention de chambouler totalement la série. Ça va faire des heureux.

Alors que la communauté de joueurs de Call of Duty continue d'explorer les multiples facettes de Modern Warfare 3, sorti l'année dernière, les spéculations et attentes commencent à se cristalliser autour des nouveautés à venir pour cette franchise phare. Notamment, on évoque d'importants changements du côté de chez Xbox et de ses offres de Game Pass. Une excellente nouvelle est-elle en train de se profiler ?

Call of Duty sur le Game Pass ?

Selon diverses sources, Xbox se préparerait à dévoiler une annonce significative concernant l'intégration des titres Call of Duty dans son offre Game Pass, coïncidant potentiellement avec la présentation du prochain opus, Black Ops Gulf War, lors du prochain Xbox Showcase prévu en juin. Cette initiative marque une étape importante, Xbox envisageant d'enrichir son catalogue Game Pass avec le répertoire des jeux Call of Duty acquis suite à l'achat d'Activision Blizzard. Une perspective réjouissante pour les abonnés du Game Pass. Qui pourraient bientôt bénéficier d'un accès illimité à une collection étendue de jeux issus de cette acquisition, incluant, outre les différents titres de COD, des franchises appréciées telles que Crash Bandicoot et Spyro.

La révélation de Call of Duty: Black Ops Gulf War est particulièrement attendue. Marquant un tournant dans la stratégie de présentation d'Activision. Rompant avec la tradition des annonces intégrées à Call of Duty: Warzone, le jeu devrait être introduit dans un format plus classique, permettant une immersion préalable avant sa sortie prévue en octobre. De ce l'on sait, ce nouvel opus promet une campagne en monde ouvert. À l'instar des expériences proposées par les jeux Far Cry d'Ubisoft, enrichie de missions linéaires conçues par Raven Software. Le mode Zombies, quant à lui, serait en développement par Treyarch.

Une belle promesse

L'incorporation de ces jeux au Game Pass et l'annonce d'un nouveau chapitre pour COD pourraient non seulement dynamiser l'offre Xbox mais également redéfinir les attentes des joueurs en matière de jeux vidéo. Cette stratégie, alliant accessibilité et innovation, s'inscrit dans une vision à long terme visant à enrichir l'expérience des joueurs et à renforcer la position de Xbox dans l'industrie du jeu. Ca pourrait aussi être une belle évolution pour Call of Duty...

Alors que juin approche, la communauté reste en haleine. Wait and see... Mais imaginez un peu si d'un coup d'un seul, on pouvait avoir sous la main l'intégralité des jeux de la franchise dans le Game Pass ? De quoi très largement renforcer l'hégémonie du service d'abonnement de chez Microsoft.