Fans de Call of Duty ? Le FPS phare d'Activision tente d'élargir sa communauté avec un nouveau jeu gratuit, mais très costaud et qui n'a pas à rougir face aux autres titres.

Malgré des turbulences et une popularité pas toujours au summum, Call of Duty reste l'un des leaders dans l'univers des FPS. Et depuis quatre ans, la série arrive à rassembler des millions de joueurs, sans même avoir à sortir de jeux inédits. Comment ? Avec le battle royale Warzone qui s'est imposé et qui a croqué une part du gâteau de Fortnite, PUBG... Un succès qui se poursuit depuis aujourd'hui sur d'autres plateformes.

Un nouveau jeu gratuit Call of Duty à 120 joueurs !

Qu'est-ce que PUBG et Fortnite ont en commun et que CoD Warzone n'avait pas jusqu'à maintenant ? Une version de proche à emporter partout et donc jouable en toutes circonstances. Mais ça y est, après des phases de test en comité restreint, Call of Duty Warzone Mobile est disponible sur les appareils iOS et Android. Une édition au rabais ? Aucunement. Le battle royale d'Activision offre des affrontements jusqu'à 120 joueurs sur des cartes déjà existantes sur les moutures console et PC, comme Verdansk et Rebirth Island. « Call of Duty: Warzone Mobile propose le plus grand nombre de joueurs en ligne de tous les jeux FPS Battle Royale mobile » indique le site officiel. D'autres maps comme Shipment, Shoot House ou Scrapyard sont également présentes.

Et il est vrai que l'éditeur a mis les petits plats dans les grands puisque cette édition ne se refuse rien. Pas même la cross-progression avec Warzone console et Call of Duty Modern Warfare 3. Qu'est-ce que cela signifie ? L'ensemble des armes, des opérateurs ou encore de l'XP du Passe de combat de ces deux jeux sont aussi valables dans Warzone Mobile. La progression est entièrement connectée, et donc, vous pouvez parfaitement entamer une partie sur PS5, PS4, Xbox Series X|S ou PC, puis continuer à jouer à l'extérieur. Vous ne perdrez absolument rien et ça vaut pour les achats réalisés par le biais de la boutique.

Les différences sont réellement d'ordre technique, et bien entendu, au niveau des commandes. Call of Duty Warzone Mobile est contraint de s'adapter aux écrans tactiles avec diverses d'option. Mais pour un plus grand confort, il est même possible de connecter une manette directement.