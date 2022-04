La saison 3 "Armes top secrètes" de CoD Warzone et Vanguard est presque là. Activision a calé cet évènement pour la fin avril avec une cinématique qui va relancer la machine à spéculations. Si l'on en croit la vidéo, Godzilla et King Kong pourraient bien débarquer.

La saison 3 "Armes top secrètes" débutera le 27 avril 2022 sur Call of Duty Vanguard et Warzone. Le compte Twitter de COD France prévient les joueurs, il faudra se préparer à "manier de nouvelles armes pour un nouveau type de combat".

Des pétoires capables d'abattre deux forces de la nature comme Godzilla et King Kong ? C'est le chemin que semble prendre cette saison.

On a perdu la Nébuleuse. Ces enfoirés de nazis. Ils ont activé des bombes de Nébuleuse dans le monde entier : Paris, Londres, Moscou… et maintenant, l’île de Caldera. J’ai demandé à l’équipe Harpy d’intercepter le colis et de faire souffrir ces enfoirés de nazis au passage. J’ai pas eu besoin d’insister. Mais aucun de nous ne pouvait prévoir ce qui se développait. Avec la Nébuleuse, les nazis avaient, sans le vouloir, réveillé quelque chose. Quelque chose de beaucoup plus puissant et bien plus redoutable que ce qu’on pouvait imaginer…