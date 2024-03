COD Warzone a su s’imposer comme un incontournable pour tous les amateurs de la saga et fait toujours partie intégrante du très récent Call of Duty Modern Warfare 3. Un battle royale qui essaye de chasser sur les terres des plus gros jeux du genre, et qui va d'ailleurs prochainement se rapprocher un peu plus de Fortnite. Vous pourrez bientôt y jouer dans la configuration que vous voulez. Et sans perdre de votre progression acquise durant de longs mois.

Call of Duty Warzone bientôt disponible sur toutes les plateformes

Pour élargir encore plus l’expérience Call of Duty, Activision va lancer officiellement la version mobile de Warzone. Elle est jouable depuis l'année dernière, mais l'accès était à l'époque restreint. Une édition non définitive qui avait pour objectif de recueillir les avis de la communauté. Cette étape est désormais terminée et Call of Duty Warzone Mobile sera disponible le 21 mars 2024 sur iOS et Android.

Les règles sont les mêmes que pour la version classique, à savoir qu'il s'agit d'un affrontement à 120 joueurs où il n’en restera qu’un à la fin. Les habitués ne seront pas non plus dépaysés avec le retour des cartes Verdansk et Rebirth Island. D’autres maps comme Shipment, Shoot House ou encore Scrapyard, pourront être sélectionnés pour d'autres modes de jeu. Cette édition à emporter partout possède le traditionnel système d'expérience pour améliorer les armes et les divers opérateurs. Mais elle bénéficiera surtout de la cross-progression. Ce qui veut dire que les choses débloquées dans Modern Warfare 3 et le Warzone des consoles de salon seront communes aux trois jeux. Et cela vaut aussi pour le Battle Pass. En revanche, il ne partage rien avec CoD Mobile.

Call of Duty Warzone Mobile a déjà rassemblé plus de 50 millions de préinscriptions. Pour remercier les joueurs, plusieurs récompenses seront disponibles au lancement. On parle de plusieurs cosmétiques (emblèmes et skin d’armes et de soldat), mais aussi de l’accès à plusieurs cartes ! Cette version de poche ne sera pas forcément moins agréable à prendre en main, puisqu'il y aura tout un tas d’options d'accessibilité pour que vous puissiez jouer comme bon vous semble. Personnalisation des touches tactiles, prise en charge de différentes manettes, paramètres graphiques très poussés, etc. Aussi, le jeu donne l’accès à différentes options sociales intéressantes comme le fait d’entendre les derniers mots que vos adversaires ont prononcé avant de mourir. Ou même entendre complètement vos rivaux si vous êtes suffisamment proche d'eux.