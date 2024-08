Warzone se prépare à un grand bouleversement avec l'arrivée de Black Ops 6. Lors de l'événement Call of Duty NEXT, Activision a dévoilé de nombreuses nouveautés à venir pour le jeu, et les fans peuvent s'attendre à des changements majeurs dans les mois qui viennent. Quels sont-ils ? Nous faisons le point avec vous sur ce que l'on sait.

Des changements pour Call of Duty Warzone

Tout d'abord, une nouvelle carte compacte, appelée Area 99, a été annoncée. Cette map, avec son thème atomique, se déroule autour d'une centrale nucléaire. Elle rappelle l'incontournable Nuketown de Black Ops. Area 99 promet des affrontements rapides et intenses, parfaits pour ceux qui aiment l'action rapide.

Mais c'est loin d'être tout. Lorsque Black Ops 6 sortira le 25 octobre, Warzone recevra une série de mises à jour significatives. Parmi elles, les nouvelles mécaniques de mouvement Omnimovement feront leur apparition, offrant plus de fluidité et de dynamisme dans les déplacements. De plus, la plupart des armes et équipements de Black Ops 6 seront intégrés directement dans Warzone.

Bonne nouvelle aussi pour les joueurs : le système de Carry Forward sera à nouveau en place. Cela signifie que presque toutes les armes de Modern Warfare 2 et 3 pourront être transférées dans la nouvelle version de Warzone. Ce portage garantit une transition en douceur pour ceux qui ont déjà investi du temps dans ces jeux.

Une belle liste de nouveautés

Une des nouveautés intéressantes est la possibilité de porter une arme de mêlée en tant que troisième option. Du côté des atouts, les joueurs pourront désormais choisir trois perks avant de commencer une partie, avec en prime un Wildcard, un ajout qui n'avait pas été vu depuis des années. Pour rappel, un Wildcard est une fonctionnalité qui permet aux joueurs de modifier ou d'augmenter les capacités de leur classe de manière spéciale.

Pour les amateurs de défis, Call of Duty Warzone va introduire aussi de nouvelles missions. Parmi elles, des maîtrise des armes, des challenges de réticule, et les mystérieux Dark Ops Calling Card. Ces derniers restent encore secrets, mais ils promettent d'ajouter une nouvelle couche de difficulté et de récompenses pour les joueurs les plus persévérants.

Des ajustements à prévoir pour le Battle Royale

Raven Software a annoncé un retour aux fondamentaux en ce qui concerne la gestion des inventaires. Le système de sac à dos sera supprimé, rendant l'accès aux objets comme l'argent et les plaques d'armure plus simple et rapide. Les satchels (équipements spécifiques qui permettent aux joueurs de transporter plus de plaques d'armure) feront leur retour, permettant d'augmenter la capacité de stockage.

Enfin, des ajustements ont été apportés aux mécaniques de jeu pour améliorer l'expérience. Les tyroliennes et ascendeurs seront plus faciles à utiliser, et la durée des pings en direct sera réduite pour éviter qu'ils n'encombrent l'écran.

Pour finir, la première saison de Call of Duty Black Ops 6 et de Warzone introduira également le Battle Royale Ranked Play. Ce mode classé offrira un nouveau défi pour les joueurs qui aiment la compétition et souhaitent se mesurer aux meilleurs.

Source : Activision