Call of Duty Warzone 2 prépare son déploiement et devrait offrir un véritable tournant pour le célèbre Battle Royale.

Alors que Call of Duty Modern Warfare 2 explose les records, Warzone 2 s’apprête à débarquer sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Et si le titre emboîte le pas du précédent épisode, il embarquera aussi tout un tas de nouveautés. On fait le tour.

Heure de lancement de Warzone 2

Call of Duty Warzone 2 sera disponible en France dès le 16 novembre prochain à partir de 18h sur toutes les plateformes. Prévoyez tout de même beaucoup de mémoire sur votre machine puisque la bestiole pèse une tonne. Heureusement, le pré-téléchargement du jeu est disponible depuis le 14 novembre 19h.

Date et heure de lancement : 16 novembre 18h (France)

Date et heure de pré-téléchargement : à partir du 14 novembre 19h (France)

Ce qui ne change pas : l'essence du Battle Royale

Dans Warzone 2, il sera toujours question d’affronter une centaine de joueurs pour sortir vainqueur de la bataille. On sera une nouvelle fois seul ou en escouade (suivant le mode de jeu) et parachuté dans une immense map. Une fois au sol, il faudra bien évidemment récupérer de l’équipement. Mais aussi trouver des ennemis à liquider en gardant un œil sur la zone de combat qui rétrécira petit à petit. Vous pourrez toujours compter sur la présence des caches d’armement, des contrats et des stations de ravitaillement pour acheter des bonus. Bien entendu, de nombreux véhicules seront également de la partie. Il sera toujours possible de se préparer des classes personnalisées (2 armes, 4 atouts, 2 équipements tactiques et mortels) pour tenter de les récupérer une fois au combat et ainsi prendre l’avantage.

Ce qui change : toutes les nouveautés de gameplay de Warzone 2

Avec la volonté de revoir sa recette, Infinity Ward a décidé d’ajouter tout un tas de nouveautés.

Sac à dos et gestion de l’inventaire

Warzone 2 intégrera désormais un sac à dos (comme dans le mode Opération Spéciale de Modern Warfare 2) dans lequel les joueurs pourront stocker leurs objets offensifs, défensifs et leurs munitions. À leur mort, les combattants perdent leurs armes, ainsi que leur sac. Les joueurs devront alors prendre le temps de les fouiller au lieu de simplement ramasser les objets au sol. Autant vous dire qu’il faudra faire ça vite et bien en étant à couvert.

Gestion des classes personnalisées

Si comme dans Warzone premier du nom, vous pourrez préparer vos classes personalisées et les récupérer dans des largages stratégiques, dans Warzone 2, vous pourrez désormais acheter vos armes directement dans les stations de ravitaillement. Il sera, en effet, possible de préparer différentes armes personnalisées en amont pour ensuite les retrouver en boutique. Notez que les largages stratégiques ne seront plus disponibles dans les magasins comme avant. Vous pourrez enfin mettre la main sur votre précieuse cargaison dans des lieux spécifiques gardés par l’IA, les bastions (voir ci-dessous).

Nouveaux mouvements de parkour disponibles

Comme dans le multijoueur de MW2, vous aurez maintenant la capacité de vous accrocher à un mur, ou à une corniche, sans l’escalader complètement. Parfait pour tirer à couvert ou jeter un coup d'œil discret. Il sera également possible de combattre sous l’eau avec certaines armes (pistolets et SMG en tête), et même de faire des exécutions spéciales si les astres sont alignés et surtout si l'adversaire se trouve près de l’eau.

Véhicules, dégâts et gestion de l'essence

C’est ici aussi une première dans Warzone 2, tous les véhicules auront une jauge d'essence afin de limiter les déplacements anarchiques des joueurs. Comme pour un PUBG, il sera désormais obligatoire de garde un œil sur le réservoir et de chercher du carburant pour faire le plein. Heureusement, vous pourrez trouver des jerricans sur le champ de bataille, et même des stations-services. Ces dernières serviront également à réparer les dégâts de vos véhicules.

Chat vocal de proximité et agrandissement de l’escouade en temps réel

Le chat vocal in-game sera également de retour. Cette fois en revanche, non seulement votre escouade pourra vous entendre, mais également les ennemis proches de vous. Ce qui, en plus de renforcer l’immersion, pourra aussi vous aider pour prendre l’avantage sur les ennemis qui parlent trop fort. Il sera bien évidemment aussi possible de tendre des embuscades en attirant les joueurs trop curieux. Nouveauté en revanche, vous pourrez maintenant vous regrouper avec d’autres joueurs pour gonfler votre escouade en temps réel. Cette option ne restera toutefois disponible que pour certains modes de jeu de Warzone 2 et le mode DMZ.

Interrogatoire et appel à l’aide

Désormais, dans les modes avec escouade, lorsque vous mettez un ennemi au sol, vous aurez le choix entre l'exécuter au corps-à-corps ou l’interroger. Cette seconde option vous permettra de connaître la position du restant de l’escouade directement sur votre mini map. En revanche, la personne interrogée pourra de son côté appeler à l’aide et révéler la position de son agresseur à son escouade. Pensez donc à bien peser le pour et le contre.

IA, Bastions et Sites Noirs

Victimes de rumeurs depuis bien avant l’annonce officielle du jeu, les bastions sont l’une des grandes nouveautés de ce Warzone 2. Ces lieux hautement fortifiés sont gardés par toute une milice contrôlée par l’IA et lourdement armée. Mais défaire ces unités et fouiller les forteresses sont aussi un excellent moyen pour mettre la main sur du loot de qualité, dont des caisses d’armes personnalisées vous permettant d’avoir rapidement accès à vos propres classes d’armes.

« Nul sacrifice, nulle victoire » comme dirait Witwicky.

Les Sites Noirs quant à eux sont des forteresses encore plus difficiles à prendre. Ces lieux cachent de l’armement légendaire et des plans d'armes spéciaux. Mais outre les défenseurs IA suréquipés, les Sites Noirs ne seront accessibles qu’aux escouades qui réussiront à mettre la main sur une clé spécifique. Cette dernière sera donnée en récompense pour avoir libéré certains bastions. Ce n’est pas une mince affaire donc, mais ça pourrait en valoir la peine.

Le Goulag entièrement revisité

Rendez-vous incontournable de Warzone, le goulag prend ici une toute nouvelle dimension. Désormais, lorsque vous êtes éliminé du champ de bataille une première fois, vous atterrissez dans une arène en 2v2 (au lieu du 1v1 traditionnel). Les duos devront alors s’affronter dans un combat à mort rapide avec des armes aléatoires. De l’équipement puissant se trouvera également au centre de la carte et un ennemi mortel géré par l’IA, le geôlier, s'invitera à la fête peu après le début du combat pour accélérer davantage le rythme. Contrairement au Goulag de Warzone 1, celui de Warzone 2 peut déboucher sur plusieurs résultats :

L’un des duos est abattu : renvoi le duo gagnant sur le champ de bataille

Le geôlier est éliminé : les 4 joueurs repartent au combat

Si aucun des duos n’est éliminé et que le geôlier est en vie à la fin du chrono : tous les joueurs sont tués

Warzone 2 : map complète et rétrécissement de la zone de combat

Connue depuis un bon moment, la map de Warzone 2 prend place au Moyen-Orient dans la région fictive d’Al Mazrah. La zone sera principalement aride. Elle sera composée d’un bon nombre de localités isolées, d’environnements escarpés, mais aussi de points d'intérêt. Certains seront d'ailleurs inspirés de plusieurs de cartes multijoueur classiques des jeux Modern Warfare.

En sus, les joueurs du mode multi de Call of Duty Modern Warfare 2 pourront retrouver plusieurs maps du jeu. Différentes d'entre elles proviennent directement de la carte de ce nouveau Warzone.

Vous pourrez d’ailleurs retrouver un aperçu de chaque point d'intérêt directement sur le blog officiel à cette adresse.

Forteresse d'Al Bagra

Ambassade

Hydroélectrique de Zarqwa

Taraq

Sariff Bay

Sa'id

Comme le veut la coutume dans les battle royale, une zone de combat sera délimitée d’entrée de jeu. Au fil du temps, cette dernière rétrécit pour recentrer les affrontements et tous les joueurs se trouvant hors de la zone seront éliminés. Dans Warzone 2, toutefois, il y a une nouvelle subtilité à prendre en compte. Arrivé à un certain stade de la partie, la zone de combat pourra se diviser en plusieurs cercles. Les joueurs devront alors s’affronter à différents endroits. Mais en fin de partie, ces cercles fusionneront ensemble pour ne faire qu’un. Sachez que vous pourrez également abattre vos adversaires d'un cercle à l'autre en jouant avec des armes à longue distance.