Disponible depuis le 16 novembre dernier sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, Call of Duty Warzone 2 semble avoir fait un démarrage en trombe pour le lancement de sa saison 1. Comme on pouvait le prévoir, le battle royale free-to-play d’Activision a fait parler de lui. Notamment sur Twitch où il a littéralement explosé la concurrence avec un pic d’audience avoisinant les 500 000 spectateurs. Seulement voilà, certains retours ne sont pas aussi bons que ça et beaucoup de joueurs se plaignent des bugs.

Warzone 2 ne plait pas aux joueurs Steam

On notera en vrac, des soucis avec le nouveau battle pass qui ne donne pas toujours les fameux jetons obligatoires pour débloquer les récompenses, des menus instables (mais désormais fixés), et tout un tas de problèmes en jeu. Des fans ont par exemple fait mention de problème avec le goulag qui ne permet pas toujours de se battre ou encore de mort instantanée sur le champ de bataille et sans aucune raison. Mais le gros du problème viendrait surtout de l’optimisation, jugée désastreuse par un très grand nombre de joueurs. En bref, tout n’est pas rose pour le FPS d’Acti et sur Steam, les mauvaises notations sont légion et font chuter la note en « plutôt négative ».

« Achetez Call of Duty Modern Warfare 2 pour tout débloquer »

Beaucoup d'autres joueurs ont également eu le droit à une surprise de taille après avoir enchaîné quelques parties. Plusieurs utilisateurs ont en effet déclaré (et prouvé) qu’ils recevaient un pop-up bloquant l’accès à certains services, voire du jeu complet. Une fenêtre accompagnée d’un message invitant les joueurs à passer à la caisse pour acheter Call of Duty Modern Warfare 2 et déverrouiller l’intégralité de l’expérience Warzone 2. Un comble lorsqu'on sait que le jeu est free-to-play.

Notez que les bugs ne touchent pas seulement les joueurs PC. Sur consoles néanmoins, l’optimisation n’est pas aussi problématique. À l’heure actuelle, la majorité de ces bugs semblent avoir été résolue, mais quelques joueurs relèvent encore de gros soucis. Infinity Ward en a pris note et travaille à leurs résolutions en temps réel. Vous pouvez d’ailleurs suivre leur avancée via leur Trello. Toujours est-il que les joueurs sont frustrés et en colère. Malgré tout, on doit admettre que le lancement de Warzone 2 s’est tout de même bien mieux déroulé que celui d’Overwatch 2 qui était tout bonnement injouable.