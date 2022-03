Faut-il sauver le soldat Vanguard ? On peut en effet s'interroger vu la fréquence des week-ends gratuits. Cela étant, ce serait dommage de refuser l'offre si le jeu vous attire : le multijoueur de Call of Duty Vanguard sera jouable gratuitement du 30 mars au 13 avril 2022.

Un multi offert et généreux

Dès ce mercredi 30 mars et jusqu'au mercredi 13 avril 2022, vous pourrez donc télécharger et jouer au multi de CoD Vanguard sans rien débourser. Activision paye sa tournée non pas pour trois jours, ni sept, mais 15 jours !

Si d'anciennes cartes seront accessibles à l'image de Shipment et Das Haus, les équipes vous laisseront découvrir la saison 2 comme tout le monde. Car dans la rotation des maps, vous aurez en effet Casablanca et Gondola.

La plus grande des cartes de la saison 2, Casablanca met les opérateurs au défi, avec ses rues sinueuses et ses nombreux lieux intérieurs. De hauts murs créent un labyrinthe où le combat peut éclater à tout moment. Il faut parfois jouer quelques parties pour s'y retrouver, mais une fois la carte comprise, les possibilités tactiques sont infinies. Gondola : cette carte de taille moyenne est presque symétrique, avec quelques changements entre les apparitions à l'ouest et à l'est. À chaque apparition, vous descendez vers le niveau intermédiaire inférieur ou traversez directement la centrale électrique supérieure. L'élément central est une nacelle en fonctionnement, qui permet de traverser le ravin central pour ceux qui souhaitent se reposer les jambes.

CoD Vanguard : de la capture d'objectifs dans les Alpes

De la chaleur de Casablanca au froid des Alples, il n'y a qu'un pas. En complément des cartes inédites, les développeurs vous présenteront le nouveau mode de jeu Course aux armements. Il s'agit ni plus ni moins que d'une chasse et sécurisation de bases. Le gagnant sera l'équipe qui en possédera le plus grand nombre, voire qui les capturera toutes.

À chaque base capturée, des portes s'érigeront pour vous protéger et garder éloigner l'ennemi, qui pourra néanmoins les détruire avec le matériel adéquat. Vous aurez également à disposition de multiples stations d'achats d'armements et des véhicules pour arriver plus rapidement à vos objectifs.

Call of Duty Vanguard est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Prochainement, le jeu recevra la visite de Snoop Dogg en tant qu'opérateur jouable dans Vanguard, Warzone et Mobile.