Le rappeur Snoop Dogg va devenir un personnage jouable des jeux multijoueur Call of Duty. Cela concerne tous les titres actuels comme CoD Vanguard, Warzone et même l'épisode mobile.

Snoop Doggy Dogg, légendaire rappeur et même maintenant streamer, a été approché de nouveau par Activision Blizzard pour avoir cette fois un double virtuel dans trois jeux Call of Duty. Quelques détails et images autour de l'opérateur Snoop ont été divulgués en attendant sa sortie dans CoD Warzone, Vanguard et Mobile.

Tha Dogg Pound's in the house

Un peu comme Fortnite, il faut le dire, la franchise d'Activision se mêle volontiers au divertissement pour des collaborations qui font parler d'elle. Ainsi, après Rambo ou John McCLane de Die Hard, c'est Snoop Dogg qui arrive en tant qu'opérateur avec une première incursion le 1er avril 2022 dans la saison de 3 de Call of Duty : Mobile.

Et puisque la sobriété n'est pas ce qui caractérise le plus le personnage, son homologue virtuel sera habillé d'un ensemble brodé d'or 24 carats. Son arme, dérivée d'un "SMG légendaire" à tir rapide, sera quant à elle ornée de plaqué or et de diamants. 100% bling-bling. Pour parachever le tout, les animations de mort liées à l'arme sont comparées à des "éclairages d'un mini-concert" et plus vous accumulez les kills, plus la lumière s'intensifie.

Mais le plus intéressant pour vous, c'est de savoir que le pack opérateur Snoop Dogg se pointera le 19 avril 2022 à 19h dans Vanguard et Warzone, avec une apparence différente de celle de l'épisode sur smartphones. Il y aura dix objets, dont trois dédiés à Vanguard, et un parcours complet de progression. En termes de récompenses, attendez-vous à de l'XP pour l'arme de Snoop dans Vanguard, trois tenues et des items cosmétiques.

Call of Duty : Snoop Dogg est refait

Après sa participation à CoD: Ghosts en tant que commentateur, Snoop D.O. Double G est donc de retour pour tirer plus vite que son ombre (il sait faire). Il a d'ailleurs adressé un petit message à la communauté :

Le D O Double G est de retour dans Call of Duty et cette fois, je suis dans le jeu ! Heureux de travailler avec l'équipe pour vous apporter des trucs cool. Ça déchire... Vous pouvez tous me jouer, et avoir tous ces objets déments avec Snoop écrit dessus.

Call of Duty Vanguard et Warzone sont disponibles sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.