Call of Duty fait face à un coup dur auxquels les fans ne s'attendaient pas. La licence perd un de ses talents et, avec lui, une petite part de son identité.

L'année 2024 a été flamboyante pour la licence Call of Duty. On peut dire que le dernier opus en date, COD Black Ops 6, a fait des émules. Cependant, même les plus grosses licences doivent faire face à des coups durs. C'est le cas pour celle-ci qui perd un de ses talents historiques. Voilà une triste nouvelle pour la suite.

Une défection émouvante pour Call of Duty

Toute œuvre ne serait pas ce qu'elle est sans les personnes qui y ont contribué. Qui plus est, au fil des épisodes, certains visages reviennent systématiquement, forgeant directement l'ADN des jeux. C'est pourquoi les départs sont parfois très marquants dans le secteur vidéoludique. Et COD vient clairement de perdre un de ses éléments-clé.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé Greg Reisdorf sur le réseau social X. Membre de Sledgehammer Games pendant 15 ans, les fans de Call of Duty ont surtout pu sentir sa patte en tant que directeur créatif du multijoueur de la licence. Après avoir planché sur Modern Warfare 3 comme level designer, c'est en effet lui qui supervisait les modes en ligne des différents COD depuis 2013.

Vendredi, c'était mon dernier jour chez Sledgehammer Games après 15 ans. Je suis incroyablement reconnaissant pour les opportunités et les développeurs extraordinaires avec lesquels j'ai travaillés.

Dans un long thread, Greg Reisdorf partage certaines des fonctionnalités sur lesquelles il a préféré travailler pendant toutes ces années. Il explique par exemple qu'il voulait que « les armes soient uniques ». Par conséquent, il a inauguré un système de « signatures » qui octroyait des spécificités à chacune dans Call of Duty Advanced Warfare. Autre exemple, il a particulièrement apprécié les environnements destructibles dans Vanguard. Même si tout n'était pas particulièrement réussi, il trouvait la vue d'ensemble « très satisfaisante ».

Le départ de Greg Reisdorf est un petit coup dur pour les futurs Call of Duty. Notons que son remplaçant n'a pas encore été annoncé. D'ici-là, retracez son parcours avec lui sur X.com pour vous replonger dans l'historique d'une licence culte.