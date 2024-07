Activision a récemment entrepris une expérience secrète dans Call of Duty, bouleversant le système de matchmaking multijoueur et révélant des résultats inattendus.

Récemment, Activision a mené une expérience audacieuse dans le mode multijoueur de Call of Duty, apportant des modifications significatives sans en informer les joueurs au préalable. Cette initiative visait à évaluer l'impact de ces changements sur l'engagement et la satisfaction des joueurs, et les résultats ont été pour le moins surprenants...

Activision analyse les joueurs sans les informer sur Call of Duty

En fait, Activision a discrètement désactivé le système de matchmaking basé sur les compétences (SBMM) dans le mode multijoueur de Call of Duty (Modern Warfare 3 ?). Une décision qui s'est avérée largement impopulaire parmi les joueurs. Cette expérience, menée sans préavis, a révélé des résultats surprenants. Une augmentation du nombre de joueurs quittant les parties, une baisse de la participation, et un mécontentement général.

Le matchmaking basé sur les compétences est un mécanisme visant à jumeler les joueurs avec des adversaires de niveau similaire. Afin de garantir des parties équilibrées et compétitives. Cependant, ce système a souvent suscité des débats houleux au sein de la communauté des joueurs. Dans une étude approfondie de 25 pages, intitulée "Matchmaking Series: The Role of Skill in Matchmaking", Activision a examiné l'impact de ce système sur l'expérience de jeu.

Lors de cette étude, Activision a progressivement désactivé le SBMM et a surveillé les comportements des joueurs. Les résultats ont été sans appel : sans SBMM, les joueurs se sont montrés plus enclins à quitter les parties en cours, ont joué moins fréquemment, et les matchs ont souvent été déséquilibrés. Créant une expérience frustrante pour beaucoup.

Quelle conclusion en tirer ?

Il est intéressant de noter que, malgré les plaintes fréquentes des joueurs à propos du SBMM, le désactiver conduit à des résultats encore plus négatifs. Beaucoup de joueurs se plaignent de ce système. Le considérant comme injuste ou trop restrictif, mais cette étude prouve que son absence crée un environnement de jeu encore moins agréable. Sans SBMM, le jeu devient déséquilibré, frustrant, et décourageant, entraînant une baisse de l'engagement des joueurs.

Activision envisage de maintenir le SBMM pour le long terme. Estimant que ce système permet à la majorité des joueurs de profiter pleinement de toutes les facettes de Call of Duty. Activision continue d'explorer de nouvelles expériences pour affiner ses systèmes de matchmaking. Bien que les tests récents aient mis en lumière l'importance du SBMM, l'éditeur n'exclut pas d'autres ajustements à l'avenir. Pour améliorer encore l'équilibre et la satisfaction des joueurs.

Source : Activision