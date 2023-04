Si actuellement Call of Duty Modern Warfare 2 est un véritable carton et qu'il n'a plus grand chose à prouver, la franchise se tourne déjà vers de nouveaux horizons. Et en attendant le prochain épisode en jeu vidéo qui est prévu pour la fin de l'année 2023, si tout se passe bien, COD se décline aussi en jeu d'un tout nouveau genre.

Call of Duty comme vous ne l'avez jamais vu

En effet, l'éditeur Activision s'associe à Arcane Wonders, Genuine Entertainment et Evolution pour annoncer un jeu de société basé sur Call of Duty. Le jeu de plateau devrait sortir en magasin en 2024, avec un Kickstarter pour les précommandes à l'automne 2023. Mais alors Call of Duty en jeu de plateau ça donne quoi ? Sobrement intitulé pour le moment The Board Game, il devrait s'agir d'un jeu de stratégie. Les joueurs incarneront des soldats d'élite et pourront s'affronter sur des cartes qui ont déjà été présentées dans la franchise COD. Le jeu comportera également des composants tels que des miniatures de personnages emblématiques et des armes du célèbre jeu de tir. La rejouabilité sera gérée par différents scénarios et modes de jeu qui seront disponibles.

Comment ça se présente ?

Le concepteur de jeux Bryan Pope a révélé à Polygon que le gameplay de COD: The Board Game devrait être assez tactique avec des joueurs qui doivent planifier secrètement leurs mouvement. Le jeu comportera aussi des lignes colorées sur la carte pour représenter la ligne de mire des armes.

Call of Duty : The Board Game devrait être lancé pour 50 dollars (pas de prix encore en euros) et devrait avoir le droit à du contenu supplémentaire, comme de nouveaux personnages, de nouvelles armes, de nouvelles cartes et de nouveaux modes grâce à des extensions publiées plus tard. Eh oui, même le jeu de plateau a le droit à des DLC. Car il n'y a pas de petits profits.

Call of Duty en 2023 ça donne quoi ?

Outre le jeu de plateau Call of Duty qui doit proposer sa précommande dès cette année, le prochain jeu vidéo de la franchise est toujours prévu pour la fin de l'année. Le studio en charge de ce nouvel épisode serait Sledgehammer Games déjà derrière le très critiqué épisode Vanguard de 2021. Mais ce nouveau FPS aurait aussi le droit au travail du studio Infinity Ward. Bref, encore une belle année pour le jeu de tir.