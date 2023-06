On le sait, Call of Duty est au centre de toutes les discussions dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Car outre les jeux mobiles, COD représente le gros segment que PlayStation ne veut absolument pas perdre.

Grosse nouvelle et non des moindres,lorsque Call of Duty sera lancé sur les consoles PlayStation plus tard cette année (en 2023 à l’écriture de cette news), ce sera le dernier. Du moins, le dernier du contrat en cours. Car comme l'a révélé un document lors de l'affaire Microsoft contre la Federal Trade Commission, le contrat actuel de Sony avec Activision pour COD se termine en 2024. Cependant, ce contrat n'inclut hélas pas le jeu Call of Duty 2024.

Call of Duty sur PlayStation, c'est fini ?

On peut notamment lire que “le dernier jeu couvert par le contrat est un titre Call of Duty qui sortira fin 2023”. Pour mémoire, Microsoft a proposé à Sony un contrat de 10 ans pour que la franchise reste sur la plate-forme si l'acquisition se concrétise. Cependant, Sony a rejeté l'offre. Donc à moins d’un rebondissement de dernière minutes il est bien possible que l’année prochaine aucun FPS COD ne soit disponible sur PlayStation. Sauf si d’ici là une entente se trouve entre les deux acteurs, ce qui ne semble pas vouloir se concrétiser. D'autant que les différentes déclarations depuis quelques jours sont loin de permettre d'instaurer une ambiance propice à de bons rapports entre les deux constructeurs. Au contraire, Microsoft et Sony sont assis sur une véritable poudrière qui ne demande qu'à sauter.

La guerre pour COD

Dans le cadre de la révélation de documents, il a été révélé que Call of Duty avait gagné plus de 27 milliards de dollars au cours de sa vie. En plus de cela, il a été affirmé que la franchise comptait entre 7 et 10 millions d'utilisateurs actifs. Il est également affirmé qu'"environ 1 million d'utilisateurs ont passé 100 % de leur temps de jeu sur Call of Duty en 2021. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête et qui sont énormes. COD a régulièrement établi des records de ventes à chaque sortie en faisant l'une des franchises les plus lucratives de l'industrie du jeu vidéo. PlayStation a de nombreuses raisons de s'y accrocher tout comme Microsoft a des raisons de vouloir l'avoir sous son aile. Reste à voir maintenant quel sera le dénouement de toute cette histoire.

Que pensez-vous de la présence du FPS sur PlayStation dans le futur ? Selon vous, l'épisode 2024 sera t-il présent sur la console de Sony ou est-ce véritablement le dernier épisode ?