Si vous êtes un fan inconditionné de Call of Duty, vous êtes déjà sûrement habitués à aller récupérer les contenus gratuits proposés régulièrement. Cela tombe bien, quelques bonus sont d’ores et déjà disponibles pour certains joueurs de CoD : Modern Warfare 3. Et oui certains, car ces cadeaux demandent un engagement bien spécifique en retour.

Plein de cadeaux pour Call of Duty Modern Warfare 3

Depuis cette semaine et durant un mois, quelques cadeaux seront offerts aux joueurs de Modern Warfare 3 qui ont un abonnement à Amazon Prime. Plus précisément, c’est de Prime Gaming que vous aurez besoin pour récupérer ces offres. Il fait partie du forfait classique de la firme, avec la livraison rapide et l’accès au service de SVOD Amazon Prime Video. Chaque mois, il permet aux joueurs de récupérer certains jeux gratuitement et parfois certains cosmétiques, comme sur Call of Duty Modern Warfare 3. Un nouveau pack est donc disponible en avril, voici ce qu'il contient :

Observateur de Portée - Skin d’opérateur Jabber

Vieux Mortel - Plan d’arme DG-56 AR

Pistolets au crépuscule - Carte de visite

Tu es rapide ? - Autocollant

La vie de cow-boy - Écran de chargement

Ce ne sont pas toujours des cadeaux très innovants, mais ils sont toujours bons à prendre puisque comme on vous l’expliquait, ils sont gratuits pour les membres Amazon Prime Gaming. Si vous êtes intéressé, vous avez encore jusqu’au 27 avril pour venir les récupérer sur toutes les consoles. Passé cette date, une nouvelle vague de récompenses arrivera. Pour les récupérer, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur la page dédiée à l'offre et d'associer votre compte de Call of Duty Modern Warfare 3 à celui d'Amazon. Vos contenus récupérés apparaîtront alors dans votre version du jeu de prédilection.

Des cadeaux et une nouvelle saison

Si les cadeaux de Call of Duty Modern Warfare 3 ne vous intéressent pas, vous serez peut être ravi d’apprendre que la saison 3 du FPS arrive aussi début avril. Elle commencera le 3 et s’annonce déjà comme la plus imposante. Parmi les innovations, l’on retrouvera « six nouvelles cartes de Core en 6v6, une nouvelle mission et une nouvelle faille pour Zombies ainsi que le retour de Rebirth Island ». On vous laisse d’ailleurs découvrir toutes ces nouveautés sur le site officiel, car elles sont beaucoup trop nombreuses.