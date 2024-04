Call of Duty Modern Warfare 3 et Warzone vont être prochainement mis à jour avec la saison 3 Rechargée. Quand exactement ? Quelles seront les nouveautés ? Suivez le guide !

Call of Duty Modern Warfare 3 est loin d'être dans les petits papiers des fans de la licence, mais les développeurs continuent d'alimenter la machine multijoueur à plein régime. Que ce soit pour le multi MW3 ou pour le battle royale Warzone. Et ce n'est pas près de s'arrêter car des contenus gratuits sont en embuscade avec la saison 3 Reloaded. Une nouvelle saison assez chargée avec des cartes, modes et playlists inédits. Voici les principaux détails à retenir.

La saison 3 de Call of Duty Modern Warfare 3 débarque

Les joueurs et joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3 ou de Warzone ne refusent jamais des contenus gratuits. Et encore moins de nouvelles saisons qui relancent systématiquement l'intérêt du jeu sur le long terme. Si vous ne savez pas quoi faire pendant le premier pont du mois prochain, Activision a préparé un programme pour vous. La saison 3 Rechargée de Call of Duty Modern Warfare 3 et Warzone sera disponible le 1er mai à 18h00 (heure française) avec deux maps inédites de moyenne taille, Grime et Checkpoint, en 6 contre 6. Dans le même temps, deux modes seront aussi à découvrir.

« Champ de mine » (Minefield) qui change la facette des parties puisqu'à chaque opérateur éliminé, une mine de proximité est lâchée automatiquement au niveau de leur dépouille. Pour le mode « Escorte », les joueuses et joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3 doivent mener à bonne destination le véhicule MAW, en piratant trois points précis. Mais si les opérateurs s'éloignent trop, le bolide stoppe sa course. Afin d'être mieux armés pour ces échauffourées, des lunettes de vision améliorée peuvent être équipées. Une Mine EMD qui adhère aux surfaces et qui peut révéler la position des ennemis sera également disponible.

En plus du retour de la playlist Vortex, il y aura une playlist « Arcade » avec des power-ups, pour attribuer des capacités (grenades ou munitions illimitées), et des armes spéciales à ramasser dans l'environnement. À vous de les trouver en vous référant aux indices visuels qui permettent de bien les identifier. Enfin, le mode Zombies de Call of Duty Modern Warfare 3 va recevoir une nouvelle histoire « Sauver le Dr. Jansen ».