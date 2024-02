Pour tenter d'agrandir toujours plus sa communauté, Call of Duty Modern Warfare 3 est gratuit sur consoles et PC. Mais comme les précédentes offres, ça va se terminer rapidement.

Malgré un accueil très froid, Call of Duty Modern Warfare 3 continue son petit bout de chemin et a même remonté un peu ses notes Metacritic. Le FPS d'Activision est passé de 50/100 (presse avec 33 tests) et d'une moyenne de 1,5/10 (joueurs), à 56/100 (presse avec 71 critiques) et 2/10 (joueurs). Ce n'est pas Byzance, clairement pas, mais c'est toujours ça de pris. Et pour célébrer le lancement de la saison 2 et de son battle pass, l'éditeur relance son offre gratuite qui a déjà eu lieu en décembre dernier. Si vous ne saviez pas comment occuper votre temps durant les prochaines heures, voilà une idée.

Call of Duty Modern Warfare 3 gratuit, mais temporairement

Call of Duty Modern Warfare 3 est encore jouable gratuitement durant quelques jours seulement. Comme d'habitude, cet essai temporaire porte sur la portion multijoueur très prisée des fans de la franchise. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au lundi 12 février, celles et ceux qui n'ont pas déjà le jeu vont pouvoir avoir une bonne vue d'ensemble des différents modes en ligne et de leurs cartes. Des maps qui n'ont pas trop bougé par rapport au dernier week-gratuit, même s'il y a de la nouveauté avec une playlist renouvelée.

Pour ce nouvel essai gratuit de Call of Duty Modern Warfare 3, vous allez donc être en mesure de prendre part à des joutes sur les cartes Shipment, Afghan, Rust, Terminal, Highrise, Meat, Rio, Karachi, Scarpyard. Stash House, l'environnement inédit de la saison 2, est aussi disponible. Pas de grosses surprises non plus pour les modes puisque vous aurez accès au Match à mort par équipe, à Élimination confirmée, Domination, Point Stratégique, mais également Team Gun Game. Une activité inédite de la saison 2. « La première équipe à atteindre la limite de score gagne » précise le blog CoD.

Évidemment, ce ne serait pas un vrai week-end gratuit Call of Duty Modern Warfare sans le mode Zombies, et donc, il sera bien possible d'exterminer des morts-vivants à la pelle. Ce sera l'expérience complète sans aucune restriction comme on peut le voir sur l'image ci-dessous.

Crédits : site officiel CoD.

Les nouveautés de la saison de 2 de CoD MW3

La saison 2 de Call of Duty Modern Warfare 3 est donc lancée avec une série de nouveautés. Parmi elles, six cartes supplémentaires.

Stash House - standard 2v2 et 6v6 (petite taille)

Departures - standard 6v6 (taille moyenne à grande)

Vista - standard 6v6 (taille moyenne)

Dash Haus remasterisée - standard 6v6 (petite taille) qui sera disponible à la mi-saison

Operation Tin Man pour le mode Guerre - 6v6 (grande taille)

Des variantes d'Airborne et Skidgrow arriveront également à la mi-saison. Les zombies sont à l'honneur avec un crossover Call of Duty Modern Warfare 3 x The Walking qui permet de débloquer Rick Grimes, Kate Laswell ou d'incarner Michonne. Et c'est sans compter sur l'événement « Traque de zombies » jusqu'au 6 mars, une nouvelle mission, de nouvelles armes, équipements et événements. Bref, une bonne dose de contenus qui rythmera cette saison 2 de MW3.