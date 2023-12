Après avoir fait parler de lui en mal, Call of Duty Modern Warfare 3 est gratuit sur consoles et PC. Une offre à ne pas rater puisqu'elle ne va pas durer éternellement.

Call of Duty Modern Warfare 3 ne restera clairement pas dans les annales. Le titre a même permis à la licence d'établir un triste record : c'est le pire jeu de la franchise. Avec un score Metacritic de 59/100 pour la presse et de 1,9/10 pour les joueurs, le remake n'arrive pas à remonter la pente. Et c'est peut-être l'une des raisons qui pousse déjà Activision a dégainé son arme secrète : une offre gratuite.

Call of Duty Modern Warfare 3 gratuit durant quelques jours

Comme Call of Duty Vanguard, qui a été accueilli plus froidement que d'autres épisodes, Modern Warfare 3 va déjà avoir le droit à une version gratuite dans les prochaines heures. Un cadeau qui va permettre aux plus réticents de se forger un avis sur une partie du contenu du jeu. Un accès gratuit qui commence dès ce jeudi 14 décembre. Malheureusement, vous ne pourrez pas découvrir la campagne solo qui est moins longue qu'un discours de Christopher Judge aux Game Awards - selon l'acteur. Elle n'est en effet pas incluse.

Le week-end gratuit Call of Duty Modern Warfare 3 englobe uniquement le multijoueur avec une petite surprise. Durant quelques jours, vous pourrez affronter d'autres joueurs sur les cartes Terminal, Highrise, Rust, Shipment, Afghan et Meat. La nouvelle map de la saison 1. En termes de modes, l'éditeur a prévu de vous laisser vous écharper dans la joie et la bonne humeur en Match à mort par équipe, Point stratégique, Domination, Élimination confirmée, Guerre terrestre et Guerre.

Enfin, vous aurez également une chance de faire équipe pour contrer une invasion de morts-vivants avec le mode Zombies. « Déployez-vous sur une version zombifiée de la nouvelle carte Urzikstan. Terminez des missions et des contrats et exfiltrez-vous avec des objets de valeur comme des acquisitions et des schémas à utiliser lors de vos prochains déploiements » (via CoD Blog). Call of Duty Modern Warfare 3 sera jouable gratuitement du 14 décembre à 19h00 au 18 décembre à 19h00.

Crédits : Activision.

Le multijoueur du nouveau CoD disponible gratuitement

Sur le blog de Call of Duty, Activision a détaillé davantage l'accès gratuit au multijoueur de Modern Warfare 3. Il y a donc tout ce qui a été indiqué plus haut, et d'autres informations sur le mode Guerre Terrestre. Ground War (en anglais) proposera trois cartes : Popov Power, Orlov Military Base et Levin Resort. Si vous êtes totalement débutants et que vous souhaitez optimiser cet essai, l'éditeur a même quelques conseils. Selon lui, voici les choses à privilégier :

Rustment 24/24 (Shipment et Rust)

Guerre

Moshpit 6v6 (incluant Highrise, Meat, Afghan et Terminal)

Guerre terrestre

MW 3 Zombies

Vu le poids de Call of Duty Modern Warfare 3, plus de 100 Go, on vous souhaite d'ores et déjà bon courage pour le téléchargement. Mais ce sera toujours moins lourd que le jeu complet qui dépasse les 200 Go.