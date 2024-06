Avis aux joueuses et aux joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3, du contenu est actuellement gratuit pour des millions d’entre eux, mais plus pour très longtemps.

Call of Duty Black Ops 6 est désormais au centre de toutes les attentions. La présentation du jeu pendant le Summer Game Fest 2024 a fait son petit effet auprès d’une communauté qui l’attendait au tournant. En attendant le mois d'octobre, les inconditionnels de la licence vont continuer de s’en donner à cœur joie sur Modern Warfare 3, qui a récemment accueilli sa quatrième saison. Activision et Amazon ont justement un joli cadeau pour eux, du moins s’ils se montrent réactifs.

Du contenu gratuit pour Call of Duty Modern Warfare 3

Régulièrement, le géant du e-commerce s’associe avec les grands noms de l’industrie pour gâter les joueurs. L’offre Prime Gaming, incluse d’office dans l’abonnement classique, permet en effet de récupérer une poignée de jeux gratuits, mais aussi des contenus exclusifs à utiliser in-game. Activision propose donc tous les mois de nouveaux packs gratuits pour des millions de joueurs, qui restent évidemment purement cosmétiques. Le dernier en date s’axe sur le thème de la préhistoire avec des dinosaures joliment incrustés sur des armes et autres objets de Call of Duty Modern Warfare 3. Plus en détail, ce contenu gratuit réservé aux membres d’Amazon Prime contient :

Mésozoïque - Schéma d'arme du fusil d'assaut RAM-7

Extinction - Schéma d'arc long

Registre des fossiles - Porte-bonheur

Dino-acarien - Vinyle

Les objets de ce contenu gratuit de Call of Duty Modern Warfare 3 ©Amazon

Si ce pack Carbon Dated vous fait de l'œil, il ne faudra pas trop tarder puisque l’offre prendra fin ce jeudi 20 juin 2024. On rappelle qu’elle est réservée aux membres d’Amazon Prime, mais si vous avez quelqu’un de votre famille ou de confiance dans votre entourage qui l’est, il est également possible d’en profiter. Pour récupérer ce contenu gratuit de Call of Duty Modern Warfare 3, rien de plus simple. Vous devez d’abord lier vos comptes Activision et Prime Gaming depuis la page dédiée à l’offre. Attention toutefois, un seul compte peut-être associé à la fois et ne peut profiter de ce pack qu’une seule fois également. Une fois vos deux comptes liés, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et le tour est joué.

Votre contenu gratuit de Call of Modern Warfare 3 pourra ensuite être retrouvé directement dans votre jeu. Comme toujours, cette offre est compatible avec n’importe quelle plateforme, donc pas de jaloux. Dans le cas où vous joueriez sur plusieurs machines, votre pack gratuit ne sera en revanche disponible que sur la première où vous vous connecterez à votre compte associé.