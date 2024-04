Nouveau mois, nouveaux cadeaux gratuit pour Call of Duty Modern Warfare 3. On vous explique en détails ce que vous pouvez obtenir sur le FPS et comment...

Tous les fans de Call of Duty devraient sauter sur l’occasion ! Grande nouvelle pour les jours de Call of Duty: Modern Warfare 3, le studio veut continuer à vous gâter de nombreux cadeaux gratuits. Par contre, tout le monde ne pourra pas y avoir accès aussi facilement, car les développeurs demandent en échange un engagement bien spécifique. On vous explique dans cet article, si vous êtes concerné ou non !

Ces cadeaux de Call of Duty Modern Warfare 3 font plaisir

Joueurs de Call of Duty: Modern Warfare III, venez chercher vos cadeaux. Comme tous les mois, vous aurez l’opportunité de récupérer plusieurs cadeaux gratuitement et ce mois de mai 2024 ne fera pas exception. Ainsi, depuis cette semaine et jusqu'au 23 mai, vous pouvez obtenir un pack nommé “Electron Energy” sur le FPS, qui contient emblèmes, skin et schéma d’arme. Peu importe si vous jouez sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ou Xbox Series X/S. Voici en détails ce que vous obtiendrez :

« Subatomic » - Skin d'Opérateur pour Pham « Enigma » Lan Minh

Schéma du fusil « Death Conductor - Marksman »

Résonance géométrique - Carte de visite

Bite the Buzz - Vinyle

Targeted Destruction - Emblème

Electroman - Porte-bonheur

Par contre, comme on vous le disait, cette offre ne concerne pas tout le monde. Pour en profiter il va falloir vous munir du Prime Gaming. Pour rappel, Il fait partie du forfait classique de la firme, avec la livraison rapide et l’accès au service de SVOD Amazon Prime Video. Alors oui, ce ne sont pas forcément des cosmétiques que l’on pourrait qualifier d’utile, mais si vous êtes déjà abonné à l’offre de la firme, c’est toujours bon à prendre. Comme on vous le disait, vous aurez jusqu'au 23 mai pour venir prendre ce pack. Pour ce faire, c’est très simple, Il suffit d'aller sur la page dédiée à l'offre et d'associer votre compte de Call of Duty Modern Warfare III à celui d'Amazon. Ensuite, ce contenu apparaîtra directement dans votre jeu.

Une nouvelle saison

Lа Ѕаіѕоn 3 Rесhаrgéе/Reloaded arrivera dès le premier mai sur Call of Duty: Моdеrn Wаrfаrе III . L’occasion de sortir vos plus beaux cosmétiques. Au programme pour le FPS : dеuх nоuvеаuх mоdеѕ dе jеu (« Міnеfіеld » еt « Еѕсоrt ») et deux nоuvеllеѕ саrtеѕ. Le mode Zombie ne sera pas en reste, avec l’arrivée d’un nouveau chapitre ainsi que de nouveaux schémas. On vous laisse d’ailleurs découvrir tout ce contenu, dans le trailer dévoilé par la chaîne officielle de Call of Duty, qu’on pourrait qualifier de électrique.