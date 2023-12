Prime Gaming a annoncé la sortie d'un nouveau bundle pour les joueurs de Warzone, spécialement conçu pour ses abonnés. Le bundle, à l'origine lancé pour Warzone et Modern Warfare 2, est également accessible aux joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3, sous réserve d'un abonnement à Amazon Prime. De quoi régaler pour le reste des fêtes de fin d'année.

Call of Duty Modern Warfare 3 vous offre un beau cadeau

Les abonnés de Prime Gaming peuvent réclamer ce bundle Call of Duty jusqu'au 25 janvier. Initialement mis en vente en septembre 2023 pour 1800 Points COD (environ 18$), ce bundle représente une bonne affaire pour les utilisateurs de Prime Gaming. Il permet de profiter de :

Skin d'Opérateur Hutch (Big Steppa) Plan d'Arme ISO 45 SMG (Represent) Mouvement de Fin (Beat Drop) Skin de Véhicule (Mint Ride) Charme (Hutch Forever) Autocollant (East Coast Love) Écran de Chargement (Check Your Six)

Ce bundle Prime Gaming s'aligne sur les précédentes offres, comme le bundle Rat Pack de juillet 2023. Néanmoins, ce nouveau bundle se distingue par un style artistique plus réaliste, en contraste avec le skin de rat de dessin animé du bundle précédent. De quoi vous différencier de vos adversaires lors de vos parties en ligne.

Pour la petite histoire, la SMG ISO 45 est basée sur une véritable arme, la Brügger & Thomet APC45, que l'entreprise suisse a lancée en 2011. Cette arme équipe certaines forces de police à travers le monde, ainsi qu'une partie de l'armée américaine, en l'occurrence le personnel de sécurité.

Prime Gaming fait plaisir

En plus de Call of Duty, Prime Gaming propose également des jeux gratuits pour ses abonnés en décembre, comme Deathloop, Akka Arrh, Aground, ainsi que d'autres bundles cosmétiques gratuits pour des jeux comme Destiny 2, World of Warcraft et Overwatch 2.

Dommage que Call of Dudy Modern Warfare 3 ai eu un lancement compliqué. En effet, il y a eu des problèmes techniques significatifs et les joueurs ont exprimé leur mécontentement concernant la longueur et la qualité de la campagne du jeu. Beaucoup ont estimé que la campagne manquait de profondeur et d'engagement, avec des critiques portant sur la structure narrative et son exécution. De notre côté, on a du lui accorder la note de 4/10 sur Gameblog.