Call of Duty: Modern Warfare 2 est dans toutes les bouches et des dataminers continuent d'explorer le jeu à la recherche de la moindre information.

Call of Duty : Modern Warfare 2 semble très apprécié des joueurs et forcément nombreux sont ceux à vouloir en savoir plus sur le contenu futur et à ainsi analyser les données du jeu, à l'affut du moindre changement de ligne de codes. Eh bien, suite au travail de dataminers astucieux, il semble que Simon "Ghost" Riley, l'homme derrière le masque, montre son visage.

Bas les masques ! Call of Duty.

Dans Modern Warfare 2 , Ghost est un personnage emblématique et assez charismatique. Il est rendu légendaire par son héritage dans la série COD depuis plus d'une décennie, avec sa sa première apparition en 2009. C'est un peu, si on peut dire, le Boba Fett de Call of Duty.

Il est donc assez amusant de constater que le visage de Ghost qui fut trouvé dans les abysses des fichiers de Modern Warfare 2, a laissé paraitre non pas le visage d'un homme ravagé par la guerre mais celui d'un homme très juvénile avec une "belle peau de bébé" comme le souligne Tom Henderson.

Ceci peut évidemment s'expliquer par le fait que l'interprète de Ghost dans Call of Duty n'est autre que le visage de Samuel Roukin, le doubleur du personnage dans les franchises Modern Warfare et Warzone. Il est d'ailleurs amusant de noter que l'homme a aussi joué dans le rôle de Snatcher dans la saga Harry Potter, l'un des membres d'un groupe de chasseur de primes travaillant pour le compte de Voldemort.

Encore un mystère résolu.