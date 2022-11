Quiconque a déjà joué à un jeu Call of Duty ou la plupart des FPS en ligne est familier avec la toxicité des autres joueurs. Insultes, sexisme, racisme, homophobie, et parfois même apologie de crime de guerre, tout y passe lorsqu'un joueur qui ne se contrôle pas est en colère. Activision souhaite donc améliorer significativement les choses sur son Modern Warfare 2.

Call of Duty veut votre bien être en ligne

Comme l'explique Activision au sein de son blog, Call of Duty possède désormais un système de report totalement revisité permettant de signaler un comportement offensant avec de nouvelles sanctions pour punir les récalcitrants. Si il est confirmé qu'un joueur est offensant dans un chat vocal, le nouveau système permet désormais à l'équipe de modération de "désactiver vocalement" ce joueur dans le monde entier. Dans le détail Activision explique aussi :

De même, notre système peut restreindre les fonctionnalités de chat textuel pour les joueurs dont on découvre qu'ils abusaient du chat mondial dans le jeu. Ces fonctionnalités seront également lancées avec Call of Duty: Warzone 2.0 plus tard cette année et sont fondamentales pour tous les futurs titres COD à venir. Ce nouveau système de signalement et ces fonctionnalités de modération sont le fruit du travail acharné d'Infinity Ward, de High Moon Studios, de Sledgehammer Games, de Demonware, de Treyarch et d'Activision Player Support, etc.

Le nouveau système de signalement des joueurs permet aussi soumettre un contexte supplémentaire. Les joueurs peuvent faire un signalement pour tricherie, spam de chat textuel et pour avoir fait des commentaires offensants par texte ou voix. Vous pouvez en voir un exemple dans l'image ci-dessus. Cela semble assez simple et intuitif tout en permettant à Call of Duty Modern Warfare 2 d'être un lieu plus agréable à fréquenter en multijoueur.

Que pensez-vous de ce nouveau système anti-toxicité ? Reportez-vous fréquemment des joueurs en ligne ?