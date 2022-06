On vient d'apprendre via une toute nouvelle vidéo que le jeu Call of Duty Modern Warfare II aura le droit à une présentation complète le 8 juin prochain. En attendant, les fans peuvent se régaler avec la vidéo en question ci-dessus, entièrement en CGI, sans aucune trace de gameplay.

Une page Call of Duty sur le PS Store

Call of Duty: Modern Warfare II sera lancé le 28 octobre 2022. Une page PlayStation Store est actuellement en ligne pour l'ajouter à sa liste de souhait.

Une campagne solo pour le jeu ?

Nous savons depuis quelques temps qu'un mode solo pour CoD Modern Warfare 2 sera bel et bien présent. D'après les rumeurs le jeu se concentrerait sur la guerre des cartels. On y incarnerait des forces spéciales US en lutte contre le trafic de drogue, façon Sicario (film de 2015).

De plus amples informations devraient arriver lors de la présentation le 8 juin, notamment sur les modes de jeux en ligne, la bêta ou encore les précisions sur le déroulement de la campagne narrative. On ne sait pas non plus si le jeu sortira aussi sur consoles old gen ou uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Bref, encore plein de questions en suspend.