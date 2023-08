Call of Duty Modern Warfare 3 vient tout juste de se dévoiler. Une autre révélation qui concerne le jeu vient de tomber et elle va rassurer les joueurs, ou pas.

Chaque année, les fans de Call of Duty ont droit à leur épisode, un peu comme les passionnés de ballon rond qui prennent leur dose de football grâce à EA Sports. En 2022, Activision a non seulement publié Call of Duty Modern Warfare 2, mais aussi Warzone 2, une nouvelle version de son battle royale. Malgré ces deux nouveaux titres, l'épisode attendu en 2023 fait parler de lui depuis un long moment maintenant. On sait désormais que ce jeu se nommera tout simplement Call of Duty Modern Warfare 3 depuis qu'Activision l'a dévoilé officiellement avec un court teaser qui fait écho à la célèbre mission « No Russian » et dans laquelle on découvre Makarov, chef de la cellule qui menait l'attaque. Le jeu continue à se dévoiler grâce à une nouvelle révélation importante le concernant.

Pas de jaloux avec Call of Duty Modern Warfare 3

Fin de l'omerta, Activision peut enfin évoquer Call of Duty Modern Warfare 3 publiquement. C'est une bonne nouvelle également pour les joueurs, qui devaient jusqu'alors se contenter de rumeurs et de leaks, notamment ceux de la récente alpha du jeu. Mais dans la foulée de la sortie du trailer, les propos de TheGamingRevo3, spécialiste de l'actualité de COD, avaient plus qu'inquiété la communauté. Il supposait que MW 3 pourrait ne pas sortir sur Xbox One et PS4... en se contredisant lui-même concernant la version PS4 dans son post suivant. En effet, la récente bande-annonce du jeu mentionne bien une sortie sur la console de Sony. Ce sont donc surtout les possesseurs de Xbox One qui avaient matière à trembler.

Heureusement, les joueurs peuvent tout de suite se rassurer : MW 3 sortira bien sur la machine. La page officielle du titre sur le Microsoft Store mentionne bien son arrivée sur Xbox One. Une excellente nouvelle, qui assure que personne ne sera laissé sur la touche. L'inverse aurait été bien paradoxal et ironique sachant que le procès qui opposait la FTC à Microsoft dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard vient tout juste de se terminer positivement pour la firme de Redmond.

Le jeu dévoilé très bientôt, les joueur craignent le pire

C'est donc bien confirmé, Call of Duty MW3 ne sera toujours pas un jeux totalement new gen. Il restera une nouvelle fois le flingue coincé entre deux chaises. En espérant que cela ne lui porte pas préjudice. Si beaucoup de joueurs sont plutôt contents de la nouvelle, d'autres en revanche ne le sont clairement pas et craignent le pire. Ca fait maintenant plusieurs années que les consoles PS5 et Xbox Series sont sorties et beaucoup de fans pensent qu'il serait temps qu'Activision passe enfin la seconde avec Call of Duty même si MW2 a plutôt bien été accueilli. De toute maniète, nous serons rapidement fixés.

Rappelons que Call of Duty Modern Warfare 3 se dévoilera au grand public lors d'un événement spécial le 17 août prochain à 19h30 dans l'opération Siège de la Shadow de Warzone 2. Par ailleurs, cette mission à compléter à quatre vous permettra d'obtenir de nouveaux objets à utiliser, dont une nouvelle arme de base à disponible dans Modern Warfare 2... mais aussi dans Modern Warfare 3.

En effet, le jeu marque l'arrivée d'un tout nouveau système de transfert. Activision a révélé que « les armes et les éléments esthétiques, tels que les packs, les opérateurs et les autres récompenses et objets » obtenu dans MW 2 pourront être transférés dans Call of Duty Modern Warfare 3. L'éditeur précise également que le contenu de Modern Warfare III sera disponible dans Warzone dès le début de la Saison 1. Rappelons que le FPS très attendu sortira le 10 novembre sur PC, PlayStation et Xbox.