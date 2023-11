Une mise à jour 1.33 est disponible pour Call of Duty Modern Warfare 3 et corrige une pluie de problèmes sur consoles et PC dans divers domaines (gameplay, multijoueur, zombies...).

Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti officiellement la semaine dernière, et c'est peu dire que le lancement n'est pas de tout repos. Si la licence a l'habitude d'être malmenée, parfois pour pas grand-chose, là c'est du jamais vu. Le jeu se fait démolir autant par la critique que par les joueurs. La campagne solo déçoit grandement et le multijoueur aussi. Même si le mal est fait, les équipes tentent de corriger ce qui peut l'être et le nouveau patch devrait bien aider.

Call of Duty Modern Warfare 3 accueille encore une mise à jour

À sa sortie, Call of Duty Modern Warfare 3 a déployé un énorme patch de 100 Go. Une mise à jour colossale incluant des nouvelles fonctionnalités, des changements visuels, des retouches au niveau du gameplay et des propriétés des armes, ou encore de la stabilité de la campagne solo. De lourds correctifs qui n'étaient pas suffisants pour régler tous les soucis. Les développeurs poursuivent donc leur besogne avec une nouvelle série de modifications, mais également un ajout très attendu. Les PCistes vont enfin pouvoir mettre à l'épreuve le DLSS 3 des RTX 40 sans restriction. L'option est en effet disponible pour tous les modes de Call of Duty Modern Warfare 3.

Notes de patch 1.33 CoD Modern Warfare 3

Quartier Général

Les joueurs n'auront plus un écran vide là où il devrait voir les lettres MW3

Correction d'un problème lors du lancement d'une partie crossplay si un joueur était en écran splitté

Résolution d'un souci pour les joueurs PC qui ne pouvaient pas jouer après avoir fait des installations sélectives des différents modes (multijoueur, campagne...) de Call of Duty Modern Warfare 3

Correction d'un bug à l'origine de plantages lors du lancement du jeu

Stabilité et performances

Les joueurs PC avec une carte graphique Geforce RTX 40 peuvent activer et utiliser le DLSS 3 dans tous les modes de Call of Duty Modern Warfare 3

Correction d'une erreur rencontrée par les joueurs lors d'une invitation en Party (consoles)

Résolution d'un problème qui renvoyait les joueurs au menu principal, après avoir sélectionné certains éléments du Battle Pass (consoles)

Correction d'un bug qui renvoyait les joueurs dans le lobby alors qu'ils tentaient de trouver une partie via une playlist

Résolution d'un souci empêchant de jouer hors ligne

Campagne

Correction d'un plantage lors du lancement après avoir effectué une mise à jour (PC)

Résolution d'un bug qui affichait un message d'erreur durant le lancement de la campagne

Correction de l'erreur DEV 12510 durant la mission Opération 627

Résolution d'un souci qui contraignait les joueurs à passer les cinématiques lorsqu'une manette était déconnectée

Correction de crashs au cours de la mission Oligarque

Résolution d'un plantage après le déploiement d'un missile de croisière dans la mission Réacteur

Gameplay

Les récompenses de fin seront correctement attribuées en cas de fermeture du jeu après la séquence de crédits

Le trophée 141 Ready se calera bien sur la difficulté la plus basse sélectionnée pour une mission

Correction d'un bug où la fonctionnalité des tyroliennes et ascendeurs disparaissait de la carte après avoir annulé l'animation d'escalade

Résolution d'un souci qui empêchait de ramasser un équipement après avoir dégainer rapidement une arme

Multijoueur (bugs)

L'élévation des joueurs adverses est affichée sur la mini-map

Correction d'un bug qui faisait disparaître les Playlist du menu principal pour certains (consoles)

L'icone pour afficher les Cartes de visite des joueurs sur le tableau des scores devrait être présente

Dans le cas de Playlists fermées, et si un joueur est nommé chef de la partie, il ne pourra plus lancer de matchmaking

Progression

Résolution d'un problème lié au déblocage d'améliorations fusil sniper KATT-AMR au niveau escompté.

Introduction de nouvelles conditions dans le défi Priceless Camo pour la mitraillette WSP Swarm

Correction de soucis au niveau de certains défis pour lesquels il est impossible de suivre la progression

Le suivi des conditions pour débloquer le BBQ devrait fonctionner

Cartes

Terminal : les joueurs ne peuvent plus planter la bombe sur le site A depuis un endroit non prévu à cet effet. Valable pour le mode Recherche et destruction de Call of Duty Modern Warfare 3

Popov Power : les joueurs n'apparaitront plus en territoire ennemi dans le mode Invasion

Modes de jeu de Call of Duty Modern Warfare 3

Match à mort en équipe : la limite de score passe de 75 à 100

Guerre terrestre : correction de l'erreur DEV 841

Armes

MCW : augmentation du contrôle lors des tirs soutenus sans viser

BAS-B : augmentation du contrôle lors des tirs soutenus sans viser

MTZ Interceptor : augmentation du contrôle lors des tirs soutenus sans viser

Renetti : augmentation du contrôle lors des tirs soutenus sans viser

JAK Ferocity Carbine Kit : les accessoires Thermo-Optic X9 et SZ Vortex-90 peuvent être activés normalement

TYR : augmentation du contrôle lors des tirs soutenus sans viser

Jugement d'Odin : réduction du temps de réponse de déclenchement à 210ms

Cosmétiques

L'audio pour les armes est diffusé normalement lors de la prévisualisation

Pack Tracer Hellsing Opérateur : correction d'un bug pour où Alucard n'avait pas d'arme en main lors de l'aperçu

Zombies

Correction d'un bug empêchant les missions de l'Acte 2 et 3 de se mettre automatiquement en file d'attente

Résolution d'un plantage lors de la navigation sur les onglets Boutique et Progression, en étant en file d'attente

Corrections de stabilité et au niveau des maps