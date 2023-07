On est en juillet et Call of Duty Modern Warfare 3 n'a pas été révélé au grand public. C'est une question de temps avant que cela n'arrive, mais d'ici là, les leaks remplacent la communication officielle. Voici tous les détails à retenir et le tout premier aperçu du jeu.

Une image de Call of Duty Modern Warfare 3 a leaké

À force de retarder, pour des raisons inconnues, la révélation de Call of Duty Modern Warfare 3, les développeurs s'exposent davantage aux fuites. C'est ainsi que la toute première image vient de filtrer sur la Toile. Il ne s'agit malheureusement d'un cliché in-game, mais du logo / illustration principale de ce Call of Duty 2023.

Le capitaine John Price, qui était au casting du Modern Warfare III de 2011, est au premier plan de cet artwork de Call of Duty Modern Warfare 3. Derrière lui, une mystérieuse silhouette qui serait Vladimir Makarov. Un personnage qui est devenu successivement antagoniste secondaire et principal des différents épisodes de MW. Et c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Suite à ce leak de Call of Duty Modern Warfare 3, qui est dû à une fuite de matériel promotionnel dans le cadre d'un partenariat avec Monster, le compte Twitter a officialisé indirectement le jeu et son titre. « Pfiou... les lundis. Quelqu'un a une boisson énergisante à me donner ? » (via Twitter).

Malgré l'absence d'annonce, on a déjà quelques informations partagées par différents insiders. Ce nouveau jeu sera la suite de Call of Duty Modern Warfare 2 et sera une expérience complète, et non pas un DLC comme prévu au début par les équipes de développement. En plus de son solo, Call of Duty Modern Warfare 3 devrait s'accompagner d'un multijoueur, d'une nouvelle carte pour Warzone 2.0 et d'un mode Zombies « Outbreak 2.0 ».

Selon des infos qui ont été supprimées, à la demande d'Activision, les atouts de Call of Duty Modern Warfare 3 seraient liés aux équipements des opérateurs. Ce leak, qui a l'air avéré, précise qu'un type de bottes permet d'exploiter la perk du ninja. Une compétence pour se déplacer plus silencieusement. En termes de contenus, il est dit que les cartes Terminal et Scapyard seraient de retour, de même que des éléments retirés de Call of Duty Vanguard. Le mode Guerre de CoD World War 2 serait aussi disponible.

De son côté, l'insider Tom Henderson a fait fuiter toutes les dates importantes (sortie, bêta, accès anticipé) de Call of Duty Modern Warfare 3.

6 au 10 octobre 2023 : première beta (exclu PS4 et PS5)

12 au 16 octobre : deuxième beta (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

2 novembre 2023 : accès anticipé au solo de Modern Warfare 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

10 novembre : date de sortie officielle de Call of Duty: Modern Warfare III (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

5 décembre 2023 : lancement de la saison 1 avec l'arrivée d'une nouvelle carte pour Warzone 2.0

Une annonce aura t-elle enfin lieu cet été ? Il reste encore la Gamescom 2023 pour frapper un grand coup, sauf si Activision décide de faire cavalier seul.