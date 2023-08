Le nouveau Call of Duty Modern Warfare 3 armé pour être le meilleur jeu de la saga ? Un mode légendaire fait du teasing et de belles promesses aux accros du FPS d'Activision.

Activision est sur le point de révéler Call of Duty Modern Warfare 3. La présentation aura lieu ce jeudi 17 août 2023 à 19h30 dans Warzone 2.0 à l'occasion de l'événement limité « Le Siège de la Shadow ». En amont de cette annonce très attendue par la communauté, qui devrait dévoiler du gameplay et de nouvelles infos, Activision y est allé de son teasing. Un mode légendaire veut frapper fort.

Un mode culte à son meilleur dans Call of Duty Modern Warfare 3

Call of Duty Modern Warfare 3 sera enfin présenté dans quelques heures, après s'être fait longuement attendre. En temps normal, Activision aurait déjà dû révéler son jeu au grand public. Un petit retard à l'allumage donc, mais l'attente touche bientôt à sa fin. En dépit de son statut de remake, MW3 va innover sur un point.

L'éditeur et développeur a en effet annoncé le transfert d'une « quantité gigantesque de contenu » de Call of Duty Modern Warfare 2 à Modern Warfare 3. Cela comprend par exemple toutes les armes et leurs schémas, ainsi que les accessoires pour les personnaliser selon votre envie et style de jeu. Même la montée de niveau des pétoires se poursuivra entre les deux titres. On rappelle qu'à la base, Call of Duty Modern Warfare 3 a été envisagé comme un gros DLC, avant d'être transformé en jeu complet. Ce qui explique peut-être cette nouveauté qui va combler celles et ceux qui ont saigné le précédent épisode.

Mais les développeurs veulent également se mettre les fans dans la poche. Pour cela, Activision officialise le retour du mode légendaire Zombies dans sa meilleure version possible. Selon les dires de la firme, ce sera « le plus gros » mode Zombies à ce jour. Et d'après les rumeurs, ce serait une sorte d'Outbreak 2.0 (Call of Duty Black Ops Cold War)

Des cadeaux gratuits avant même le lancement

On ne sait pas encore si le mode Zombies sera ou non dans la première présentation de Call of Duty Modern Warfare 3. Mais il y aura des cadeaux gratuits distribués durant l'événement. Pour les obtenir, il vous faut constituer une escouade de quatre personnes. Ensuite, vous pouvez vous lancer dans Warzone dès 18h30 pour gagner le double de points d'expérience. À 19h30, direction le Siège de la Shadow pour débloquer une nouvelle arme M13C, un charme d'arme, une carte Crimson Sound, un skin de véhicule, un emblème ainsi que des Jetons de Combat. Des objets offerts si vous réussissez à accomplir les objectifs donnés.

« Rejoignez les rangs de la Shadow Company, affrontez les forces Konni, sécurisez les armes chimiques avant qu'il ne soit trop tard et recevez de nombreuses récompenses ». Cet affrontement au sommet aura lieu normalement près du site de Zaya Observatory. Toutes les récompenses seront utilisables dans Call of Duty Modern Warfare 3, mais également dans Warzone et MW2.

Hormis du gameplay, Activision devrait aussi en dire plus sur les différents rendez-vous jusqu'au lancement. Précédemment, l'insider Tom Henderson a leaké toutes les étapes y compris la date de sortie.