Call of Duty Modern Warfare 3 met le paquet pour sa nouvelle saison et ajoute, comme d’habitude, une tonne de choses à débloquer. Des cosmétiques par paquet de 1000, des gadgets, des armes et tout ce que vous voulez. Et pour qu’un maximum de personnes puissent profiter de toutes ces nouveautés en se crêpant le chignon sur près d’une dizaine de maps multi et des modes de jeu à ne plus savoir quoi en faire, Call of Duty MW3 a une surprise de taille pour ses joueurs.

Du Call of Duty MW3 pour tout le monde !

Alors que le prochain jeu se fait attendre et ne devrait d’ailleurs plus trop tarder à se montrer, COD Modern Warfare 3 continue de se mettre à jour en parallèle de l'indécrottable Warzone, le battle royale quasi siamois avec l’expérience Call of Duty actuelle. Pour sa prochaine saison, le jeu nous baratine une quantité astronomique de cosmétiques, bien trop pour tous les énumérer. Entre les armes bling-bling, les effets spéciaux à gogo et des tenues tantôt classe tantôt complètement WTF (oui, on peut jouer un paresseux, un chien ou un cerveau dans un bocal… oui, oui), il y a clairement de quoi faire tant que l’on a l’esprit ouvert.

Et tout ça vous pouvez dès maintenant le découvrir par vous-même puisque Call of Duty Modern Warfare 3 est gratuit pour absolument tout le monde. Du 4 au 8 avril, COD Modern Warfare 3 vous proposera d’approcher son mode multijoueur et son mode zombie gratuitement sur PS5, Xbox Series ou encore PC. Vous aurez ainsi accès à 9 maps multi, 5 modes de jeux (Hardpoint, Élimination Confirmée, Capture de Drapeau, Domination et Deathmatch classique), ainsi qu’un accès à tout le mode zombie, MWZ.

Si vous voulez en profiter, c'est le moment ou jamais !

Un joli programme ©Call of Duty Modern Warfare 3

La saison 3 de COD Modern Warfare 3 est lancée

Comme chaque année, COD cartonne et depuis 2019 les nouveaux contenus s'enchaînent à une vitesse assez folle sur tous les opus annuels. Modern Warfare 3 ne fait pas exception à la règle et entre dans sa troisième saison. Comme d'habitude pour fêter ça, le jeu accueille pléthore de nouveautés. Ça commence avec des armes bien planquées dans des sections du battle pass gratuit. Vous pourrez ainsi déverrouiller le fusil de précision MORS, un railgun qui délivre un puissant tir magnétique avec une excellente pénétration. Mais ce sont surtout les amoureux du corps-à-corps qui seront servis avec une SMG ultra compacte, la FJX Horus SMG et le Gladiator Melee, une lame pratique pour les exécutions silencieuses… ou presque. Moults autres goodies vous attendent dans le battle pass gratuit tandis que l'achat d'une de ses versions premium vous donnera accès à davantage de contenu comme des skins de Snoop Dogg ou encore de Makarov, antagoniste principal du jeu.

Vous trouverez l'intégralité des nouveauté et la liste complète des cosmétiques premium directement sur le site officiel du jeu, et un aperçu plus global dans la bande-annonce ci-dessous.