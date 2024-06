Bonne nouvelle, le jeu Call of Duty Modern Warfare 3 vous propose un nouveau contenu gratuit, histoire d'avoir encore plus de choix lors de vos parties multijoueurs. Une excellente idée !

Les passionnés de Call of Duty ont une nouvelle raison de se réjouir avec l'annonce d'une collaboration excitante entre le célèbre jeu de tir et Monster Energy. Cette association permet aux joueurs de débloquer gratuitement une nouvelle apparence d'opérateur pour les jeux Modern Warfare 3 et Warzone. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise à jour majeure intitulée Season 4 Reloaded qui promet d'apporter une multitude de nouveautés aux fans.

Un contenu gratuit sur Call of Duty Modern Warfare 3

Les joueurs de Call of Duty peuvent obtenir une apparence exclusive Lo Profile en entrant un code promotionnel sur le site officiel de Call of Duty. Le skin, présenté en bleu avec des accents gris et noirs, arbore discrètement le logo de Monster Energy sur la poitrine de l'opérateur. Pour l'obtenir, il suffit de se connecter à un compte actif sur le site de Call of Duty, d'entrer le code XBLX3-HN7X7-7NAH7 et de lancer le jeu pour activer le skin. Plusieurs Streamer comme Aydan ont partagé l'information. Le contenu est disponible sur toutes les plateformes.

La mise à jour Season 4 Reloaded ne se limite pas à l'ajout de nouvelles apparences. Les développeurs ont également annoncé l'introduction de lobbies de Battle Royale à 120 joueurs et de nouveaux modes de jeu. Cette mise à jour sera disponible pour les joueurs de Modern Warfare 3 et Warzone, apportant avec elle des modifications d'équilibrage, de nouvelles cartes et divers événements à durée limitée.

En fait, un élément particulièrement intéressant de cette mise à jour est un nouveau modificateur pour Modern Warfare 3. Qui transforme la carte populaire Favela en un terrain de jeu coloré, rappelant l'esthétique des voxels de Roblox. Cette innovation montre l'engagement continu des développeurs à offrir des expériences variées et immersives.

Pour débloquer le nouveau skin Monster Energy, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur la page de pour entrer un coe (callofduty.com/redeem) et connectez-vous. Entrez le code XBLX3-HN7X7-7NAH7. Le skin sera automatiquement débloqué dans Modern Warfare 3 et Warzone.

Les fans ont exprimé leur enthousiasme sur Twitter, appréciant particulièrement le design du nouveau skin.