Comme on pouvait s'y attendre, Call of Duty Modern Warfare 3 a enfin donné des signes de vie à l'occasion de la Gamescom 2023. Les fans vont être ravis.

Call of Duty Modern Warfare 3 a récemment été officialisé par Activision, son existence étant déjà prouvé depuis un certain temps à cause de toutes les fuites qu'a subi le jeu. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que le studio ne se décide à prendre les choses en main en dévoilant le titre au grand jour. Aujourd'hui, nous avons enfin pu voir de nouvelles images pour ce troisième opus lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2023.

Call of Duty Modern Warfare 3 n'avait rien à cacher

Jusqu'ici, nous savions que Modern Warfare 3 allait proposer une Campagne, un mode Multijoueur et une nouvelle carte pour Warzone 2.0. Son logo a d'ailleurs fait l'objet d'un leak, c'est dire le nombre d'informations à son sujet que nous possédons déjà. Nous savons aussi qu'il y aura la présence d'un mode Zombies sur la plus grande carte jamais créée. Mais la plus grosse fuite demeure sans doute du côté des dates majeures pour le jeu, comme celle de sa sortie ou de ses bêtas. Nous la devons à l'insider Tom Henderson qui nous rapporte les détails suivants :

6 au 10 octobre 2023 : première beta (exclu PS4 et PS5)

12 au 16 octobre : deuxième beta (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

2 novembre 2023 : accès anticipé au solo de Modern Warfare 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

10 novembre : date de sortie officielle de Call of Duty: Modern Warfare III (PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series)

5 décembre 2023 : lancement de la saison 1 avec l'arrivée d'une nouvelle carte pour Warzone 2.0

Malgré ça, il était important de prendre ces dires avec des pincettes. Activision a finit par prendre la parole, mais du gameplay se faisait encore désirer. C'est finalement à travers une bande-annonce dévoilé à l'occasion de la Gamescom 2023 que les fans de la licence vont pouvoir saliver, eux qui en demandaient plus après le reboot de Call of Duty Modern Warfare 2.

Une campagne endiablée en approche

Pour cette séquence de gameplay inédite, Activision nous plonge dans une des missions de la campagne. Une mission en Combat Ouvert qui promet des choix tactiques diversifiés au lieu d'une approche bourrine. Au menu donc, discrétion et combats à distance dans une ambiance somptueuse. Le travail sur le décor et la lumière en met plein la vue et on a vraiment envie d'en voir plus. Pour ça, il faudra attendre le 10 novembre prochain, date de la sortie de Call of Duty Modern Warfare 3.