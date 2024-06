Un DLC « gratuit » inédit de Call of Duty Modern Warfare 3 n'attend les joueuses et joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Mais comme la dernière fois, il y a une condition à respecter.

Call of Duty Black Ops 6 est le centre de toutes les attentions, mais Modern Warfare 3 tourne toujours. Afin de promouvoir la saison 4, Activision a d'ailleurs permis d'offrir une version d'essai temporaire pour peupler un peu plus les serveurs. Et c'est une opération complètement autonome, puisqu'elle n'est aucunement liée à des services comme le PS Plus, Amazon Prime Gaming ou le Xbox Game Pass. En complément, vous allez peut-être pouvoir récupérer des objets spéciaux.

Call of Duty Modern Warfare 3 est gratuit jusqu’au mardi 4 juin 2024 à 19h00 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Comme d'habitude, seul le multijoueur et ses différents modes sont concernés, Zombies inclus. Si vous voulez enchaîner les kills et marquer le plus de points possible avec style, un DLC gratuit « Carbon Dated » est disponible jusqu'au 20 juin 2024. À l'image du précédent, c'est purement cosmétique. « Faites partie de l'histoire fossilisée avec Carbon Dated ». Le thème est la préhistoire avec des dinosaures qui s'affichent sur les armes et items de Call of Duty Modern Warfare 3. Voici le détail :

Mésozoïque - Schéma d'arme du fusil d'assaut RAM-7

Extinction - Schéma d'arc long

Registre des fossiles - Porte-bonheur

Dino-acarien - Vinyle

Le Pack Carbon Dated est téléchargeable gratuitement, mais uniquement pour les abonnés Prime Gaming et pour une durée limitée donc. Après cela, il sera trop tard. Pour obtenir ce DLC de Call of Duty Modern Warfare 3, il faut par conséquent être abonné Amazon Prime. Lorsque c'est fait, ou si c'est le cas, l'étape suivante consiste à aller sur la page MW3 Carbon Dated de Prime Gaming et choisir « Obtenir du contenu en jeu ». De là, il y a un dernier obstacle à franchir : le compte Activision Blizzard. Il faut en faut un pour jouer et c'est aussi obligatoire pour ce contenu additionnel. Vous avez juste à associer vos comptes Amazon et Activision quand le site vous le suggère, et c'est fini ! Il n'y a de plus à faire, si ce n'est lancer le jeu sur consoles ou PC pour en profiter.