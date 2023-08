Il est là, il existe et il arrivera dès le mois de novembre, Call of Duty Modern Warfare 3 souhaite faire encore mieux que l’année dernière et cherche à séduire. Et pour ça, tous les moyens sont bons, surtout les cadeaux.

Activision connaît parfaitement sa cible et déploie les grands moyens pour faire parler de son jeu. Il n'est pas encore sortie, mais Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) compte bien s'imposer. Pourtant, le FPS que l'on imagine déjà explosif, a bien failli ne jamais voir le jour puisque, pour rappel, à l'origine, il ne devait pas y avoir de gros épisode cette année.

COD Modern Warfare 2 devait en effet tenir quelques année en solo avant qu'un nouvel opus prennent la relève. Mais quelques mois après la sortie de ce dernier, les rumeurs suggérait des changements de directions. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Certains diront que c'était de toute façon prémédité, mais ça on ne le saura jamais. Ce qui est sûre en tout cas c'est qu'une nouvel épisode arrive bel et bien et qu'Activision met le paquet.

Call of Duty Modern Warfare 3, le Call of Ultime ?

Dans un premier temps, ce nouveau MW3 multiplie les références à l’un des épisodes les plus appréciés de la licence, si ce n’est LE meilleur pour beaucoup, COD Modern Warfare 2 (2009). Un jeu très généreux pour l’époque et qui a également choqué et lancé une polémique à cause de sa violence ultra démonstrative et surtout la fameuse mission de l’attentat à l’aéroport. Quelques minutes de gameplay qui ont secoué beaucoup de monde et qui n’ont pas plus à la Russie à l’époque. Près de 14 ans plus tard, Activision remet les pieds dans le plat pour faire de l'œil aux plus vieux joueurs. Le grand méchant de MW3, qui fait ses début en tant qu'antagoniste secondaire dans MW2, Makarov, signe son grand retour et les allusions à la mission polémique sont nombreuses. Plutôt couillu vu les tensions géopolitiques actuelles d’ailleurs.

A cela s'ajoutent de récentes rumeurs, plutôt sérieuses, suggérant que les maps multijoueur de ce Modern Warfare 3 seraient toutes des versions remasterisées de cartes de MW2 (2009).

Afghan, Terminal, Derail ou encore Rust pourraient donc bien faire leur grand retour dès la fin de l’année dans des versions entièrement retapées, bien entendu. Ajoutez à ça la possibilité d’importer ses armes, améliorations et skins de Modern Warfare 2 (2022) et vous avez ici tous les ingrédients pour faire du gringue aux fans de la franchise. Mais Activision a également une autre corde à son arc, des cadeaux !

Du contenu gratuit que vous pourrez récupérer dans MW3

Quoi de mieux pour faire parler de son jeu que la bonne vieille méthode du contenu gratuit. Activision tiendra un gros événement le 17 août prochain pour montrer les premières séquences de gameplay de son COD Modern Warfare 3, mais pas que. L’éditeur va par la même occasion lancer une petite campagne promotionnelle pour récompenser ses fidèles et les petits curieux. Du contenu totalement gratuit sous forme de cosmétique pour Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone qui pourront donc, en partie, être importé dans MW3 à sa sortie. Pas belle la vie ?

Pour participer à cet événement XXL il faudra préalablement télécharger COD Warzone puisque c’est bel et bien en jeu que cela se passe. À 19h30 pétante, les joueurs seront amenés à partir en raid contre les forces ennemies (Konni), et visiblement, c’est aux alentours de l’observatoire que ça se passe. Pour le moment, tout est encore assez mystérieux, mais quelque chose d’énorme se profile à l’horizon.

Dans tous les cas, participer à l’événement vous donnera plusieurs récompenses totalement gratuites :

Une nouvelle arme, l’AR M13C

Un charme d’arme

Une carte Crimson Sound

Un skin de véhicule

Un emblème

Des Jetons de Combat

Toutes ces récompenses seront à récupérer dans COD MW2 et COD Warzone 2.0, et la plupart d’entre elles seront transférables par la suite dans Modern Warfare 3 dès sa sortie.

Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare 3 sortira dès le 10 novembre 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.