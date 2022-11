Comme prévu, Call of Duty Modern Warfare 2 fonctionne sur un système de saisons, histoire d'avoir la plus large durée de vie possible . Et le moins que l'on puisse dire c'est que la première d'entre elle est assez massive, avec à la clé de bonnes "surprises".

Moins d'un mois après son lancement, Call of Duty : Modern Warfare 2 va donc recevoir une mise à jour majeure, la saison 1. Au rang des nouveautés on pourra notamment profiter de deux maps remasterisées du jeu culte Modern Warfare (2019). Il s'agit notamment de Shoot House et Shipment. La première est située dans les jungles au sud de Las Almas et la seconde se déroule sur un cargo en pleine tempête. De quoi raviver des souvenirs douloureux.

Cette mise à jour de contenu intégrera aussi le mode Raid qui propose des missions en PvE. Tout comme dans les missions de Spec Ops, cela permettra de prolonger l'intrigue de la Campagne narrative. Il devrait s'agir d'une expérience coopérative à trois joueurs qui nécessite un travail d'équipe. Coopération obligatoire donc.

La coopération est décidément au centre de cette saison 1 avec une nouvelle mission du nom de High Ground. Sauf qu'il s'agit ici d'une mission à 2.

Trouvez et détruisez avec succès les serveurs de communication ennemis pour localiser et extraire trois disques durs contenant des informations vitales sur l'ennemi. Un opérateur sera chargé de piloter un hélicoptère d'attaque pour éliminer les mines terrestres dangereuses, tandis que l'autre travaillera avec des alliés de l'IA dans le cadre d'une équipe d'assaut au sol pour infiltrer les bâtiments contenant de l'équipement ennemi.

Assez critiqué pour son absence lors de la sortie du jeu, le fameux mode de difficulté va enfin débarquer dans Call of Duty Modern Warfare 2 pour notre plus grand plaisir.

Deux opérateurs du nom de Gaz et Klaus sont dans la saison 1 et 1 autre du nom de Zeus est disponible dans le Battle Pass. Enfin au cours de l’événement Modern Warfare FC, vous pourrez recruter trois grandes stars du foot en opérateur à savoir : Pogba, Messi et Neymar Jr. Tout un programme.

Un Battle Pass qui change par rapport aux épisodes précédents :

Dans les saisons de Modern Warfare (2019), le système Battle Pass offrait aux joueurs une collection d'objets gratuits, y compris des armes fonctionnelles et des points Call of Duty , simplement en jouant au jeu. Cela a donné à notre communauté une visibilité sur le contenu qu'ils gagnaient ou achetaient, avec la possibilité de mettre à niveau et d'accéder à plus de 100 éléments, y compris un nouvel opérateur, des plans d'armes, et plus encore.

Dans la saison 01, nous introduisons une toute nouvelle itération du Battle Pass avec une foule d'innovations - les joueurs auront plus de choix et plus d'agence que jamais auparavant.

Au lieu d'un flux linéaire de niveaux disposés dans une rangée défilante au bas de votre écran, votre Battle Pass prend la forme d'une carte multi-secteurs. Les joueurs débloqueront des objets en utilisant les sauts de niveau Battle Token gagnés sur cette carte, qui est thématique dans la saison en cours. Chaque carte a au moins 20 secteurs avec cinq objets dans chaque secteur - les jetons peuvent être utilisés pour déverrouiller des secteurs adjacents ou gagner plus d'objets dans un secteur déverrouillé.