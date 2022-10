Call of Duty Modern Warfare 2 semble changer de cap du coté de la technique pour la saga et nous offrir une belle claque.

Souvent critiqué dans le passé pour ne jamais évoluer techniquement, Call of Duty Modern Warfare 2 souhaite changer ses habitudes et proposer une technique particulièrement contemporaine et qualitative comme on peut le découvrir via de nouveaux extraits de gameplay

Et si Call of Duty Modern Warfare 2 était une claque graphique ?

Le studio Infinity Ward a voulu montrer de quoi il est capable et a voulu se surpasser pour ce nouvel opus : voyez plutôt ce que cela donne dans une vidéo de gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2 :

oh mon dieu, Amsterdam a l'air incroyablement réaliste dans le nouveau call of duty - j'ai presque du mal à croire que c'est un jeu vidéo

Il faut bien admettre que l'image est particulièrement photo-réaliste. Pour vous en convaincre, un utilisateur Twitter a fait un comparatif vidéo avec la réalité.

étonnant - @korkmazmelih s'est rendu au même endroit et a recréé la vidéo ! C'est tout simplement stupéfiant de voir à quel point ils ont réussi à faire ressembler le jeu à la vie réelle.

On notera le détail jusqu'aux devantures des magasins mais aussi l'animation des différents personnages qui apparaissent à l'écran dans la vidéo de Call of Duty Modern Warfare 2. On se doute bien que le studio de développement du FPS a envoyé une équipe sur place pour faire de la capture. D'ailleurs lors de notre rencontre avec Glen Schofield lors de la présentation de Call of Duty WW2 l'homme nous avait expliqué à l'époque que pour le licence COD, les équipes avaient toujours à cœur de représenter le plus fidèlement possible les environnements quand c'était possible (même si à l'époque il s'agissait du studio Sledgehammer Games).

Bref une attention du détail qui prouve une fois encore que ce nouvel épisode devrait être une belle claque graphique et technique. Pour mémoire, ce nouveau COD est prévu pour le 27 octobre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.