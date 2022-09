Call of Duty Modern Warfare 2 souhaite chambouler ce qui fait son charme coté customisation avec un système d'arme plus approfondi et réaliste. Explications.

Le menu Gunsmith est un ajout récent dans la licence Call of Duty et il est apparu dans l'épisode Modern Warfare dee 2019. À l'occasion de la sortie de l'épisode 2, les développeurs de chez Infinity Ward veulent pousser le vice encore plus loin et apporter encore plus de profondeur via un Gunsmith 2.0.

Call of Duty s'offre le Gunsmith 2.0

Sur cette image on peut passer d'un récepteur de M4 à un récepteur de M16 avec l'ajout d'une poignée. On peut aussi changer le garde main pour en faire un 556 Icarus.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, l'outil Call of Duty : Modern Warfare 2 semble encore plus complet. Les changements interviennent notamment en prenant en compte les retours de la communauté, et rien que pour cela on peut saluer les développeurs. Le plus gros changement à noter est de pouvoir changer la famille d'une seule et même arme en changeant le récepteur. Pour passer par exemple d'un fusil d'assaut à une SMG. L'exemple le plus notable est la possibilité de transformer une AR15 (M4 en jeu) en AR9 ou de passer d'un AR15 à un DMR en ajoutant les équipements adéquat (changement de calibre, etc). En bref des choses qui sont possibles dans la réalité avec du temps et des connaissances pour ajouter un peu plus d'immersion à ce Call of Duty.

Contrairement aux années précédentes où chaque arme est une famille distincte, les plates-formes d'armes rationalisent la progression, rien que cet élément est une petite révolution en-soi. Changer le récepteur d'une arme modifie complètement les caractéristiques de l'arme mais il s'agit toujours de la même plate-forme.

Call of Duty Modern Warfare 2 sera disponible le 28 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et PC.