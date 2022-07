Le reboot de Call of Duty Modern Warfare 2 est très attendu et forcément comme tout jeu du genre, il est la victime de nombreuses rumeurs et bruts de couloir. Cette fois il s'agit du retour d'un mode de jeu.

Call of Duty Modern Warfare 2 est attendu au tournant par les fans, et dans ce contexte c'est un jeu qui est très surveillé par les insiders et les leakers de toutes sortes. C'est ainsi que le Twittos TheGhostOfHope connu pour avoir toujours des informations croustillantes sur la saga de FPS récidive. Tout ceci reste tout de même à prendre avec des pincettes:

EXCLUSIF : Le mode de jeu classé fera son apparition dans Modern Warfare II peu après son lancement, Treyarch étant à la tête du développement de ce mode.

Le mode classé de retour pour Call of Duty Modern Warfare 2 ?

C'est un peu un comique de répétition mais pour chaque nouveau jeu Call of Duty, le mode classé est demandé par les joueurs car il n'est pas toujours présent ce qui a tendance à créer de la déception voir de l'amertume au sein de la communauté. L'autre information et non des moindres est que ca serait le studio Treyarch qui est derrière le développement du mode Classé alors que c'est Infinity Ward qui s'occupe du reste.

Des informations à venir ?

Toujours selon une fuite, une phase de bêta devrait avoir lieu en septembre sur chacun des supports, l'occasion de savoir si tout ceci est vrai ou non. Sachant que des révélations peuvent continuer de se faire officiellement tout au long du Summer Game Fest et notamment pendant la période de la Gamescom 2022.

Pour rappel le jeu est prévu pour le 28 octobre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.