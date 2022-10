Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Pour patienter sagement jusqu'au jour J, le jeu nous revient dans une vidéo déchaînée.

Call of Duty Modern Warfare 2 a son trailer de lancement

C'est parti pour la promotion du solo de Call of Duty Modern Warfare 2 avec l'habituel trailer de lancement. Une bande-annonce très rythmée, avec son lot d'explosions et même la présence d'un acteur d'Hollywood, Glenn Morshower (24 heures Chrono, La Chute du faucon noir...).

Cet opus vous emmènera aux quatre coins du globe pour stopper une conspiration et attaque terroriste envers les Etats-Unis, aux commandes de la Task Force 141. Une unité spéciale composée de Simon « Ghost » Riley, le Capitaine John Price, Kyle « Gaz » Garrick et John « Soap » MacTavish. Furtivité, assauts amphibies et autres gunfights vous attendent. Vous voyagerez sur le sol américain mais aussi en Europe et en Asie.

Exploitez de nouveaux véhicules, armes et équipements à la pointe de la technologie pour affronter vos ennemis. Équipez-vous et menez le combat en mer pour y assiéger des ennemis sous l'eau frayez-vous un chemin dans une base adverse fortifiée, infiltrez-vous dans les canaux et libérez des alliés indispensables dans une prison secrète cachée en montagne.

En cas de précommande du jeu en version numérique - sur PlayStation, Xbox ou PC -, le solo sera accessible dès le 20 octobre 2022. Soit avec huit jours d'avance.

Call of Duty Modern Warfare 2 devrait être abreuvé de contenus au moins jusqu'en 2024 avec un DLC premium payant.