Activision va t-il reprendre son calendrier de présenter un jeu CoD en mai ? Possible puisque le teasing a débuté sur les réseaux sociaux. Cette année, le studio Infinity Ward sera le développeur de Call of Duty Modern Warfare 2. Les premières infos.

À vrai dire, Activision avait déjà lâché le morceau en février mais le futur CoD s'appelle bien Call of Duty Modern Warfare 2. Il s'agit d'une suite directe au MW sorti en 2019.

Selon les précédentes informations de VGC, le jeu pourrait nous parachuter en pleine guerre contre les cartels de drogue colombiens avec le comeback de l'unité spéciale Task Force 141. Un titre, apparemment, bien gore avec une violence qui impactera le personnage incarné par le joueur, et peut-être même des choix... qui auraient des répercussions in-game.

"La nouvelle ère de Call of Duty arrive", c'est la brève phrase qui accompagne la révélation du logo de Call of Duty Modern Warfare 2 en vidéo.

Lors de son dernier bilancier, Activision Blizzard a fait les éloges des prochains jeux (Warzone 2 compris).

Les équipes de Call of Duty ont apporté des améliorations notable de gameplay à Vanguard et Warzone au premier trimestre. Le développement des expériences premium et de Warzone attendus pour cette année, dirigé par Infinity Ward, avance très bien. Le Call of Duty de cette année (ndlr : 2022) est la suite du Modern Warfare de 2019. C'est le titre CoD le plus réussi à ce jour, et ce sera l'expérience la plus avancée de l'histoire de la franchise.