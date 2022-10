Call of Duty Modern Warfare 2 sort le le 28 octobre 2022 et on sait déjà qu'un gros contenu payant va être ajouté. La bonne nouvelle c'est qu'il s'agirait d'un contenu pour la campagne solo, ce qui est une excellente nouvelle pour les amateurs des campagnes de CoD.

Déjà des plans pour le futur de Call of Duty Modern Warfare 2

L'information vient une fois de plus du toujours très renseigné journaliste Jason Schreier qui travaille chez Bloomberg.

L'année prochaine, ils vendront de nouveaux éléments pour MW2, une extension ou quelque chose comme ça (je ne sais pas exactement à quoi elle ressemblera, mais il y aura aussi des éléments de campagne). Pas de nouveau COD avant 2024 comme je l'ai signalé plus tôt cette année.

L'occasion de confirmer aussi que l'année 2024 sera bien une année sans CoD. Evidemment cela va permettre à Activision de proposer plus de contenus sur la longueur et de transformer sa licence au moins pendant un temps en marathonien et non plus en sprinter. Un changement de cap bienvenue ? On vous laisse juger.

Le Leaker GhostofHope a aussi dans la foulée confirmé l'information d'un DLC pour Call of Duty Modern Warfare 2 qui touche à la campagne solo :

EXCLUSIF : le DLC de la campagne sortira fin 2023 avec le pack de cartes que j'ai déjà divulgué.

Bref il n'y a plus de place au doute désormais d'autant que les deux sources sont très sérieuses. L'objectif est de remplacer CoD 2024 par Modern Warfare 2. Pour mémoire, ce Call of Duty Modern Warfare 2 devrait notamment nous proposer une ambiance Sicario avec notamment du combat contre les narco-traficants. On notera d'ailleurs l'arrivée d'un personnage issu des forces spéciales mexicaine.