Alors qu’il ne reste plus que quelques heures à Call of Duty Warzone 2 avant d’être mis en ligne, le shooter d’Infinity Ward présente sa toute nouvelle vision du Battle Pass.

Comme les packs de cartes multijoueur à une époque, le battle pass est devenu le compagnon d’un très grand nombre de jeux actuels. Ce système, qui opte généralement pour une version gratuite et payante, a presque autant de fans que de détracteurs. Dans tous les cas, il est particulièrement rentable et fait les choux gras de beaucoup de jeux compétitifs. Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2 n'y manqueront pas.

Modern Warfare 2 et Warzone 2 auront un battle pass unique en son genre

Mais si Call of Duty Modern Warfare 2 et son battle royale auront bel et bien le droit à leur battle pass commun, ce dernier sera toutefois unique en son genre. En plus d'un Warzone 2 gavé de nouveautés, Infinity Ward a totalement revu la formule de son système de battle pass et proposera cette fois quelques chose de non linéaire, qui se passera des paliers gradués habituels.

Au lieu de se présenter comme une énième frise divisée en plusieurs niveaux, ce battle pass optera pour une version plus libre et prendra la forme d’une petite mappemonde divisée en régions. Chaque secteur aura en son sein plusieurs récompenses que les joueurs pourront choisir petit à petit moyennant des jetons à gagner en jouant, les Battle Token Tier Skip (ou BTTS).

Désormais, au lieu d’une évolution automatique, ce sont donc les joueurs qui choisiront dans quel secteur ils souhaitent dépenser leurs jetons avant de passer sur l’une des cases adjacentes. Notez qu’il faudra obligatoirement déverrouiller les récompenses principales de chaque secteur pour pouvoir passer au suivant. Et en cas de domination totale de la carte, vous débloquerez un secteur bonus rempli de cosmétiques rares.

Infinity Ward nous annonce par ailleurs qu’il faudra pas moins de 100 jetons pour déverrouiller l’intégralité du nouveau battle pass. D’ailleurs, même si vous débloquez toutes les récompenses, vous pourrez continuer à gagner des jetons supplémentaires qui seront alors utilisables pour les saisons suivantes.

Combien coute le Battle Pass de MW2 et Warzone 2 ?

Comme d’habitude, nouveau système ou pas, le battle pass de Modern Warfare 2 et Warzone 2 proposera une version gratuite, permettant de mettre la main sur une vingtaine d’objets sans dépenser un centime. Dont deux des quatre armes prévues avec la saison 1. Évidemment, une version payante du Pass sera elle aussi de la partie avec pas moins de 100 récompenses à la clé (dont les gratuites). Le prix affiché quant à lui reste le même que sur les précédent jeux de la franchise. Il vous sera donc demandé 1000 pièces COD, soit l'équivalent de 10 euros. Soit dit en passant, le battle pass donnera pas moins de 1400 pièces COD. Ce qui veut dire qu'en jouant pas mal, vous pourrez mettre la main sur les battle pass suivant sans coût supplémentaire.

Avec cette revisite du battle pass et la possibilité de gagner des jetons supplémentaires pour les saisons suivantes, Activision compte bien séduire les plus réfractaires à ce genre de système. Reste maintenant à voir s’il réussira son pari ou non. Et dans le cas où vous souhaiteriez avoir un visuel de toutes les récompenses de la saison 1, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site officiel.